Готовим пасхальный кулич в мультиварке: домашний рецепт

На пороге Пасха — самый большой и светлый христианский праздник, который, по традиции, встречают с крашанками и куличами. Если на приготовление выпечки у вас свободного времени практически нет, можете воспользоваться домашним рецептом ароматного кулича в мультиварке.

Пасхальный кулич в мультиварке / фото: Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Ингредиенты: 450 г муки, 200 мл молока (жирности 2,5-3,2%), 4 куриных желтка, 100 г сливочного масла (82% жирности), 15 г ванильного сахара, 100 г сахара, 10 г разрыхлителя, 100 г цукатов, щепотка соли и 10 г быстродействующих дрожжей.

Способ приготовления: в первую очередь нужно просеять муку через сито, чтобы не было комочков. Возьмите миску и смешайте в ней теплое молоко с сахаром, затем добавьте дрожжи, 4 столовые ложки муки. Тщательно перемешайте ингредиенты, заверните пищевой пленкой и оставьте на полчаса в тепле. В миске смешайте яйца, сахар, соль, ванильный сахар, сливочное масло (растопленное) и перемешайте, добавьте в опару, перемешайте. Далее — добавьте разрыхлитель, муку. Замесите тесто, накройте его полотенцем, чтобы оно поднялось. Потом добавьте в него цукаты, можно еще изюм, перемешайте.

Чашу своей мультиварки смажьте сливочным маслом, выложите туда тесто и оставьте на 30-40 минут. Нажмите режим "выпекание" и оставьте так на 1, 5 часа (60 минут +30 минут). Готовый кулич выложите из мультиварки и оставьте, чтобы он остыл. Смажьте выпечку глазурью, добавьте орехов, сухофруктов и других вкусных элементов. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любой пасхальный кулич, не украшенный глазурью, выглядит незавершенным, поэтому представляем три вкусных рецепта глазури.

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