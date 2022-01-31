Вкусный завтрак в считанные секунды: как приготовить нежную яичницу в микроволновке

Пожалуй, большинство из нас не любит тратить много времени на кухне с утра. Что и говорить, иногда даже привычную яичницу лень жарить на завтрак. Однако мы знаем одну хитрость, которая поможет буквально мгновенно приготовить нежный скрамбл из минимум загрязненной посуды. О самом быстром рецепте приготовления яичницы рассказали в BBC. Весь секрет в микроволновке.

Рецепт - фото из открытых источников

Яичница в микроволновке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Яйца – 2 штуки;



Молоко – 2-3 столовых ложки;

Щепотка соли и свежемолотого перца;

1-2 ломтика поджаренного хлеба;

Масло сливочное.

Способ приготовления:

Сначала разбейте яйца в миску, которую потом можно будет отправить в микроволновку. Приправьте яйца и хорошо перемешайте вилкой до однородной массы.



Затем поставьте в микроволновку на 30 секунд и перемешайте вилкой. Если нужно, поставьте еще раз в 10 секунд.

После этого мажьте тост маслом и посыпьте сверху яйцом.

Примечание: если вы любите нежную яичницу, добавьте немного молока или сливок к яйцам перед тем, как ставить в микроволновку.

Напомним, завтракать нужно не только здорово, но и вкусно. Делимся сегодня с вами идеей завтрака, вписывающегося во все законы правильного питания. Бывает, что залежался в холодильнике авокадо, а на ум совсем ничего не приходит, что же из него можно приготовить? Кроме, конечно, со временем проедаются бутербродов. Тогда этот рецепт, который опубликован на странице goodfood.gram в Instagram, пригодится вам. В половинку авокадо разбейте яйца, добавьте соль, перец и специи. Выложите нарезанный бекон и тертый творог. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Белок должен запечься, а желток оставаться жидким, так вкуснее. Совет! Тертый сыр желательно добавить, когда авокадо с яйцом будут в горячей духовке более пяти минут. В рецепте есть бекон, его можно заменить лососем или отварной курицей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!