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Полезный завтрак за 15 минут: как вкусно запечь авокадо с яйцом – пошаговый рецепт

Бывает, что залежался в холодильнике авокадо, а на ум совсем ничего не приходит, что же из него можно приготовить?

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Завтракать нужно не только здорово, но и вкусно. Делимся сегодня с вами идеей завтрака, вписывающегося во все законы правильного питания. Бывает, что залежался в холодильнике авокадо, а на ум совсем ничего не приходит, что же из него можно приготовить? Кроме, конечно, со временем проедаются бутербродов. Тогда этот рецепт, который опубликован на странице goodfood.gram в Instagram, пригодится вам.

Полезный завтрак за 15 минут: как вкусно запечь авокадо с яйцом – пошаговый рецепт

Рецепт - фото из открытых источников

Авокадо, запеченный с яйцом

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт;

яйца – 4 шт;

бекон – 30 г;

соль, перец, специи, зелень – по вашему вкусу;

сыр твердый – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Авокадо разрежьте пополам, извлеките косточку, освободив место для яйца.

В половинку авокадо разбейте яйца, добавьте соль, перец и специи. Выложите нарезанный бекон и тертый творог.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Белок должен запечься, а желток оставаться жидким, так вкуснее.

Совет! Тертый сыр желательно добавить, когда авокадо с яйцом будут в горячей духовке более пяти минут. В рецепте есть бекон, его можно заменить лососем или отварной курицей.

Напомним, без салата "Шуба" сложно представить праздничный новогодний стол, ведь он вкусный, простой и быстрый в приготовлении. Но повар Анатолий Добровольский рассказал, как можно сделать блюдо еще и более полезным. Салат получается весьма калорийный из-за майонеза, поэтому можно попробовать заменить в рецепте этот продукт. Что потребуется для "Шубы"? Ингредиенты: 4 отваренных клубня картофеля, 2 авокадо крупного размера, 300 г сливочного сыра, 2 средние отварные моркови, 300 г филе сельди, 4 куриных яйца, 2 крупных свеклы, 1 красный лук, а также соль, зеленый лук (на украшения) и красная икра. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CORzEQfABXY/
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