Необычный тыквенный хлеб: популярный кулинар поделилась рецептом

Осенью из тыквы можно приготовить самые разные блюда. К примеру, попробуйте испечь ароматный тыквенный хлеб по рецепту от судьи кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяны Литвиновой.

Ингредиенты: 500 г пшеничной муки, 200 г тыквенного пюре, 40 г сахара, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 8 г дрожжей, 60 мл сметаны, 40 мл теплой воды, 1 ч.л. соли.

Первый этап — опара. Для этого возьмите сухие дрожжи, сметану и сахар и разведите с теплой водой. Отдельно сделайте тыквенное пюре.

Далее возьмите готовое тыквенное пюре, добавьте сахар, яйцо, соль, а затем — муку и опару. Замесите тесто. В процессе замешивания добавьте сливочное масло и хорошо вымесите до получения однородной тягучей массы. Смажьте немного растительным маслом.

Предварительно разогрев духовку на 60-80 градусов, поставьте в нее доходить готовое тесто примерно на 30 минут.

Когда увидите, что тесто подошло в два раза — доставайте. Выложите его на чистую доску и соберите в ком, чтобы удалить все образовавшиеся поры. Возьмите форму, положите на нее пергамент, а в его центр — хлеб. Накройте его миской и отправьте в теплое место доходить еще на час-полтора.

Отправьте хлеб в духовку, разогретую на 200 градусов, на 40-45 минут. После приготовления дайте хлебу немного остыть.

Ранее мы поделились рецептом тыквенных оладий, которые станут отличным вариантом осеннего завтрака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!