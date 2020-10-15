Необычный тыквенный хлеб: популярный кулинар поделилась рецептом

Язык
BTC/USD
11336.51
ETH/USD
373.55
LTC/USD
49.41
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
Осенью из тыквы
можно приготовить самые разные блюда. К примеру, попробуйте испечь ароматный
тыквенный хлеб по рецепту от судьи
кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяны Литвиновой.
Ингредиенты: 500
г пшеничной муки, 200 г тыквенного пюре, 40 г сахара, 50 г сливочного масла, 1
яйцо, 8 г дрожжей, 60 мл сметаны, 40 мл теплой воды, 1 ч.л. соли.
Первый этап —
опара. Для этого возьмите сухие дрожжи, сметану и сахар и разведите с теплой
водой. Отдельно сделайте тыквенное пюре.
Далее возьмите
готовое тыквенное пюре, добавьте сахар, яйцо, соль, а затем — муку и опару.
Замесите тесто. В процессе замешивания добавьте сливочное масло и хорошо
вымесите до получения однородной тягучей массы. Смажьте немного растительным
маслом.
Предварительно разогрев
духовку на 60-80 градусов, поставьте в нее доходить готовое тесто примерно на
30 минут.
Когда увидите,
что тесто подошло в два раза — доставайте. Выложите его на чистую доску и
соберите в ком, чтобы удалить все образовавшиеся поры. Возьмите форму, положите
на нее пергамент, а в его центр — хлеб. Накройте его миской и отправьте в
теплое место доходить еще на час-полтора.
Отправьте хлеб в
духовку, разогретую на 200 градусов, на 40-45 минут. После приготовления дайте хлебу
немного остыть.
Ранее мы
поделились рецептом
тыквенных оладий, которые станут отличным вариантом осеннего завтрака.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости