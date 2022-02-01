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Вкусные оладьи: рецепт быстрого завтрака

Обратите внимание, что такие оладьи можно жарить и на сухой сковороде, тогда не понадобится масло

сегодня, 11:48
Автор:

Ольга Чародий
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Как приготовить блины из тыквы быстро и просто? Мы узнали и рассказываем вам! Сохраните этот рецепт и наслаждайтесь оладьями тыквы. Обратите внимание, что такие оладьи можно жарить и на сухой сковороде, тогда не понадобится масло. А плотность регулируйте мукой, ведь все зависит от сорта тыквы и ее сочности.

Вкусные оладьи: рецепт быстрого завтрака

Рецепт - фото из открытых источников

Оладьи из тыквы

Ингредиенты:

Тыква – 500 г.

Мука – 30 г.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Растительное масло для жарки – 1 ст. л.

Способ приготовления тыквенных оладий:

Тыкву помойте и очистите от кожицы и семян. Натрите тыкву на терке.

Добавьте к тыкве яйцо и соль.

Просейте муку.

Хорошо размешайте все ингредиенты до состояния однородного теста.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Налейте масло. Его тоже хорошо прогрейте, чтобы оладьи не прилипли. Если вы жарите их без масла, то лучше выбрать сковороду с антипригарным покрытием.

Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя круглые оладьи.

Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом огне, по пару минут с каждой стороны.

Готовые оладьи снимите со сковороды и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!

Напомним, яблочный пирог на кефире — вкусное блюдо, которое можно с легкостью приготовить на завтрак. А все ингредиенты пирога можно найти в своем холодильнике. Кроме того, яблоки — не только вкусный фрукт, а еще и полезный. Они состоят из большого количества клетчатки и воды, поэтому способны избавить человека от чувства голода. Кроме того, в яблоках содержатся полезные вещества — витамин С, калий и витамин К. Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как быстро приготовить яблочный пирог на кефире, чтобы он получился максимально воздушным и вкусным. 


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Источник: https://maximum.fm/smachni-osinni-oladki-recept-shvidkogo-snidanku_n186296
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