Яблочный пирог на кефире — вкусное блюдо, которое можно с легкостью приготовить на завтрак. А все ингредиенты пирога можно найти в своем холодильнике. Кроме того, яблоки — не только вкусный фрукт, а еще и полезный. Они состоят из большого количества клетчатки и воды, поэтому способны избавить человека от чувства голода. Кроме того, в яблоках содержатся полезные вещества — витамин С, калий и витамин К.

Самый простой рецепт яблочного пирога на кефире от Евгения Клопотенко - фото из открытых источников

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как быстро приготовить яблочный пирог на кефире, чтобы он получился максимально воздушным и вкусным.

Для приготовления потребуется:

- 2 яйца

- 200 г сахара

- 1 ч. л. ванильного сахара

- 250 мл кефира

- 50 г сливочного масла (+ 20 г дополнительно для смазывания формы)

- 250 г муки

- 1 щепотка соли

- 1 ч. л. разрыхлителя

- 2-3 яблока твердых сортов

- 1 ч. л. молотой корицы

- 1 ст. л. сахарной пудры

1. Нужно разогреть духовку до 180 градусов. В большой емкости смешать яйца с сахаром. Добавить соль и чайную ложку ванильного сахара, после чего смесь хорошо взбить с помощью венчика.



2. Ввести размягченное сливочное масло и перемешать получившуюся массу до однородной консистенции.

3. Влить в емкость кефир, а затем все тщательно перемешать. Шеф-повар признался, что в этом рецепте использует магазинную продукцию.

4. К массе добавить разрыхлитель и перемешать. Клопотенко отметил, что нередко рекомендуют добавлять разрыхлитель в муку, но здесь это не имеет никакого значения.

5. Добавить к массе просеянную через сито муку, постоянно помешивая до однородного состояния. Тесто должно напоминать густую сметану.

6. Застелить пергаментом форму для выпекания диаметром 24-26 см и смазать ее 20 г сливочного масла. Равномерно влить тесто в форму, при необходимости разровнять его ложкой.

7. Пару яблок необходимо нарезать дольками, толщина которых полсантиметра. Если у фруктов твердая кожура, их нужно почистить.

8. Поверх теста выложить яблоки таким образом, чтобы они заняли всю площадь, и посыпать молотой корицей.

9. Пирог выпекается около 25-30 минут. Перед подачей блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

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