Идея для ужина: рецепт картофеля, фаршированного курицей

Если нет времени приготовить на ужин что-то необычное и экстравагантное, тогда воспользуйтесь обычным набором продуктов, только измените подачу блюда. Например, сделайте запеченный картофель, фаршированный курицей и вкусным соусом. Интересная идея, не так ли? Что нужно для рецепта?

фото из открытых источников

Ингредиенты: 2 куриные грудки (мясо без кожи), 4 крупных картофелины, 1 ст. л. муки, 250 мл молока, 1 ч. л. сливочного масла, 1 ч. л. зернистой горчицы, 1 стебель эстрагона и 50 г шпината.

Способ приготовления: предварительно отварите куриные грудки и нарежьте мясо на кусочки. Зелень мелко нашинкуйте. Включите духовку и разогрейте ее до 220 градусов. Почистите картофель, смажьте его оливковым маслом, затем выложите на противень и отправляйте запекаться на 40 минут. За 10 минут до того, как соберетесь доставать блюдо из духовки, займитесь приготовлением соуса.

Возьмите сковородку, добавьте сливочное масло и столовую ложку муки и в течение 1 минуты обжаривайте. Потом снимите с огня и добавьте молоко, тщательно размешивая до однородной консистенции. Поставьте сковородку снова на огонь, доведите ингредиенты до кипения, не забывая постоянно помешивать. Кипятите 2-3 минуты, затем добавьте горчицу и нарезанную куриную грудку. Все перемешайте, добавьте зелень, соль-перец или другие приправы и готовьте еще минуты 3.

Выньте картофель из духовки, разрежьте вдоль, но не до конца и в углубления залейте свой соус и кусочки курицы. Подавайте на стол вместе с овощами. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить куриные отбивные в "шубке".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!