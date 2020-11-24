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Идея для ужина: рецепт картофеля, фаршированного курицей

Подавайте блюдо вместе с овощами и салатом

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если нет времени приготовить на ужин что-то необычное и экстравагантное, тогда воспользуйтесь обычным набором продуктов, только измените подачу блюда. Например, сделайте запеченный картофель, фаршированный курицей и вкусным соусом. Интересная идея, не так ли? Что нужно для рецепта?

Идея для ужина: рецепт картофеля, фаршированного курицей

фото из открытых источников

Ингредиенты: 2 куриные грудки (мясо без кожи), 4 крупных картофелины, 1 ст. л. муки, 250 мл молока, 1 ч. л. сливочного масла, 1 ч. л. зернистой горчицы, 1 стебель эстрагона и 50 г шпината. 

Способ приготовления: предварительно отварите куриные грудки и нарежьте мясо на кусочки. Зелень мелко нашинкуйте. Включите духовку и разогрейте ее до 220 градусов. Почистите картофель, смажьте его оливковым маслом, затем выложите на противень и отправляйте запекаться на 40 минут. За 10 минут до того, как соберетесь доставать блюдо из духовки, займитесь приготовлением соуса. 

Возьмите сковородку, добавьте сливочное масло и столовую ложку муки и в течение 1 минуты обжаривайте. Потом снимите с огня и добавьте молоко, тщательно размешивая до однородной консистенции. Поставьте сковородку снова на огонь, доведите ингредиенты до кипения, не забывая постоянно помешивать.  Кипятите 2-3 минуты, затем добавьте горчицу и нарезанную куриную грудку. Все перемешайте, добавьте зелень, соль-перец или другие приправы и готовьте еще минуты 3. 

Выньте картофель из духовки, разрежьте вдоль, но не до конца и в углубления залейте свой соус и кусочки курицы. Подавайте на стол вместе с овощами. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить куриные отбивные в "шубке".


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Источник: https://www.goodhouse.ru/recipes/salad/kartofel-farshirovannyy-kurinym-file/
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