Вкусно, нежно и просто: лучший рецепт творожной пасхи без выпечки

Близится Пасха, в 2022 году православные христиане отмечают ее 24 апреля. А главными атрибутами этого праздника является кулич и крашенки. Если печь пасхи вы не умеете или не любите возиться с тестом, тогда украсьте стол творожной пасхой, которую еще называют "царской". Что потребуется для рецепта?

Как приготовить творожную пасху / Фото: 1000.menu

Ингредиенты: 1 кг кисломолочного сыра, 200 г сахара, 160 г жирных сливок или сметаны, 140 г сливочного масла, 100 г кураги, 100 г изюма, 3 яичных желтка, 1 пакетик ванильного сахара, соль.

Способ приготовления: Сыр перетрите через мелкое сито, пока он не станет полностью однородным, без комочков. Добавьте в него масло, сахар, желтки, тщательно размешайте и положите всю массу в кастрюлю. Нагрейте ее, пока не появятся пузыри, но не доводите до кипения.

Потом снимите с огня и поставьте в холодное место или в миску с холодной водой. Залейте изюм и курагу кипятком, высушите и нарежьте их на мелкие кусочки. Когда масса остынет, перебейте ее с помощью блендера, добавив сливки или сметану. После этого добавьте сухофрукты.

Возьмите форму (это может быть специальная форма с праздничной символикой) или же любая вертикальная или глубокая посудина. Внутрь ее выложите марлю так, чтобы ее края оказались снаружи посудины. Ложкой переложите "тесто" в форму, поверх накрой краями марли. Теперь пасху нужно чем-то придавить, возьмите, например, поставьте на марлю сверху банку с водой. Оставьте все так на 12-18 часов. После этого, вытащите пасху из формы, украсьте и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить пасхальный кулич в мультиварке.

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