Вкусно, нежно и просто: лучший рецепт творожной пасхи без выпечки

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Светлана Шкурупий
Близится
Пасха, в 2022 году православные христиане отмечают ее 24 апреля. А главными
атрибутами этого праздника является кулич и крашенки. Если печь пасхи вы не
умеете или не любите возиться с тестом, тогда украсьте стол творожной пасхой,
которую еще называют "царской".
Что потребуется для рецепта?
Как приготовить творожную пасху / Фото: 1000.menu
Ингредиенты:
1 кг кисломолочного сыра, 200 г сахара, 160 г жирных сливок или сметаны, 140 г
сливочного масла, 100 г кураги, 100 г изюма, 3 яичных желтка, 1 пакетик
ванильного сахара, соль.
Способ
приготовления: Сыр перетрите через мелкое сито, пока он не станет
полностью однородным, без комочков. Добавьте в него масло, сахар, желтки,
тщательно размешайте и положите всю массу в кастрюлю. Нагрейте ее, пока не появятся
пузыри, но не доводите до кипения.
Потом
снимите с огня и поставьте в холодное место или в миску с холодной водой. Залейте
изюм и курагу кипятком, высушите и нарежьте их на мелкие кусочки. Когда масса
остынет, перебейте ее с помощью блендера, добавив сливки или сметану. После
этого добавьте сухофрукты.
Возьмите
форму (это может быть специальная форма с праздничной символикой) или же любая
вертикальная или глубокая посудина. Внутрь ее выложите марлю так, чтобы ее края
оказались снаружи посудины. Ложкой переложите "тесто" в форму, поверх накрой краями
марли. Теперь пасху нужно чем-то придавить, возьмите, например, поставьте на
марлю сверху банку с водой. Оставьте все так на 12-18 часов. После этого,
вытащите пасху из формы, украсьте и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как приготовить пасхальный кулич в мультиварке.
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