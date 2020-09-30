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Вкусно и сытно: рецепт картофеля, запеченного в беконе

Приготовленный таким образом картофель получается очень вкусным

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, тогда рекомендуем вам попробовать картофель, запеченный в беконе. Он получится очень сочным, ароматным и сохранит свои полезные свойства.  Рецептом блюда поделилось издание Food.inmyroom.

Вкусно и сытно: рецепт картофеля, запеченного в беконе

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных картофелины, 8 ломтиков бекона и сыра, а также соль-перец или другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: почистите картофель и отправьте его в пароварку, немного посолив, на 10-15 минут. В это время нарежьте ломтиками сыр.  С предварительно приготовленного картофеля немножко срежьте верхнюю часть и удалите мякоть, чтобы насыпать туда сыра. Далее заверните каждую картофелину в ломтики бекона, противень смажьте подсолнечным маслом, поперчите блюдо и отправьте запекаться в духовку, разогретую до 220 градусов. Оставьте на 15-20 минут, а затем включите гриль в духовке и готовьте еще минут 5. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить ленивые вареники с картофелем: пошаговый рецепт нежного и вкусного блюда, на готовку которого уйдет минимум времени.


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