Вкусно и сытно: рецепт картофеля, запеченного в беконе

Если хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, тогда рекомендуем вам попробовать картофель, запеченный в беконе. Он получится очень сочным, ароматным и сохранит свои полезные свойства. Рецептом блюда поделилось издание Food.inmyroom.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных картофелины, 8 ломтиков бекона и сыра, а также соль-перец или другие специи (по вкусу).

Способ приготовления: почистите картофель и отправьте его в пароварку, немного посолив, на 10-15 минут. В это время нарежьте ломтиками сыр. С предварительно приготовленного картофеля немножко срежьте верхнюю часть и удалите мякоть, чтобы насыпать туда сыра. Далее заверните каждую картофелину в ломтики бекона, противень смажьте подсолнечным маслом, поперчите блюдо и отправьте запекаться в духовку, разогретую до 220 градусов. Оставьте на 15-20 минут, а затем включите гриль в духовке и готовьте еще минут 5.

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