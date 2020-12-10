Вкусно и просто: пошаговый рецепт заливной рыбы на Новый год

Близится Новый год, и многие уже начинают придумывать блюда для праздничного стола. Как правило, он не обходится без мясного холодца. Но, если вы хотите в этом году немножко разнообразить меню, тогда приготовьте заливное из рыбы. Готовится оно легко и просто, а главное — удивляет своим нежным вкусом. Что нужно для приготовления?

заливная рыба / фото: eda-land

Ингредиенты: 400 г рыбы, 300 г рыбных продуктов для бульона (голова, хвост, мелкая рыбешка), 2 моркови, 1 лук, 1 ст. л. горошка и консервированной кукурузы, желатин (по 1 ст. л на каждые 350 г бульона), 1-2 лавровых листа, 1 яйцо, соль (по вкусу).

Способ приготовления: в первую очередь, подготовьте рыбу. Чаще всего для приготовления заливного покупают треску, судака, толстолобика, осетра или минтая, главное, чтобы рыба была свежей. Тщательно вымойте ее, сполосните под водой и очистите овощи. В кастрюлю сложите рыбу, лук, морковь, добавьте лавровый лист, соль и черный перец горошком. Залейте ингредиенты холодной водой и проварите при слабом кипении 25 минут. Пенку соберите с помощью шумовки.

Приготовленную рыбу осторожно извлеките из бульона, а овощи и другие рыбные продукты проварите еще минут 10-15. После этого, луковицу выбросьте, а морковь можно оставить для украшения.

Готовый бульон попробуйте на специи, отцедите через несколько слоев марки. Бумажными салфетками промокните жир с поверхности, он легко удаляется. Добавьте желатин из расчета 1 ст. л на 350 мл жидкости. Растворите его.

Потом на дно тарелки налейте пару столовых ложек бульона, положите нарезанную морковь, рыбу без костей, горошек, кукурузу и вареное яйцо, нарезанное колечками. Залейте бульоном рыбу и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

По истечению времени, достаньте свое блюдо. Можно подать его "верх ногами", а для этого поставьте тарелку с заливным в горячую воду на пару секунд, а потом переверните на тарелку, чтобы вся красота была сверху. Приятного аппетита!

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