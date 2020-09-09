Вкусно и полезно: рецепт мармелада из груш

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Таисия Ерохина
Пока продолжается сезон груш, самое время попробовать приготовить грушевый мармелад. Чтобы сладость не принесла вам лишних калорий, приготовьте домашний мармелад на пектине. Такое блюдо будет не только вкусным, но и полезным. Рецепт мармелада опубликовало издание "Сегодня".
Ингредиенты: 300 г грушевого пюре, 200 г сахара, смесь 9-10 г пектина и 25 г сахара, орехи, ароматные травы и цедра.
Чтобы сделать грушевое пюре для мармелада, очистите фрукты от кожицы и сердцевины. Натрите мякоть на терке и по желанию слегка проварите в микроволновой печи. Затем смешайте пюре с сахаром, доведите до кипения и варите пять минут помешивая. Когда сахар полностью растворится, введите пектин, смешанный с сахаром, и тщательно перемешайте. После убавьте огонь и варите 10 минут, непрерывно помешивая. Далее форму подходящего размера застелите бумагой для выпечки. Теперь можно выливать массу в подготовленную форму, разровняйте. Оставьте мармелад при комнатной температуре на 24 часа, ничем не накрывая. После ровную поверхность застелите бумагой для выпечки, переверните мармелад на бумагу и оставьте еще на 24 часа. Затем нарежьте мармелад и по желанию обваляйте в сахаре. Хранить сладость нужно в герметичном контейнере.
В мармелад можно добавить также орехи, цедру цитрусов или травы.
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