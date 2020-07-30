Как приготовить домашний мармелад из слив: необычный рецепт

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Сливовый мармелад с анисом – вкусное и полезное лакомство, которое можно легко сделать на собственной кухне. Если вы не любите анис, добавьте вместо него половину палочки корицы. Готовый мармелад можно будет обвалять в сахаре или обсыпать сахарной пудрой. Необычным рецептом поделилось издание "Сегодня".

Для приготовления десерта вам понадобиться: 1 кг слив без косточек, 100 мл воды, 3 звездочки аниса, 3 стакана сахара.

Способ приготовления: Очистите сливы от косточек, добавьте воду и звездочки аниса, накройте крышкой и варите около 15 минут на слабом огне. Дайте остыть и постоять около часа, чтобы пюре пропиталось анисовым ароматом. Анисовые звездочки нужно вынуть, сливы протереть через сито. Добавьте в пюре сахар и перемешайте. Варите пюре на среднем огне около часа. Выложите массу в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте и дайте застыть. Разрежьте готовый мармелад на квадратики острым ножом. Приятного аппетита!

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