Вкусно и очень полезно: рецепт чесночно-цитрусового варенья

Вы знали, что чеснок — один из самых мощных природных антибиотиков? Он помогает укрепить иммунитет, улучшает кровообращение, работу почек и т.д. В свежем виде много чеснока не съешь, но из него можно приготовить вкусное варенье, добавив немного цитрусовых. Что входит в рецепт?

фото из открытых источников

Ингредиенты: 500 г чеснока, 100 мл воды, 1 лимон, 1 апельсин, 1 стакан сахара и 1 ч. л. молотой корицы.

Способ приготовления: в первую очередь, нужно очистить чеснок от шелухи и сполоснуть в воде. Дальше измельчите его в блендере или с помощью чесночницы, а можно пропустить и через мясорубку. Потом займитесь цитрусовыми. Из апельсина и лимона соберите цедру, а из самых плодов выжмите сок.

Возьмите кастрюлю, положите в нее измельченный чеснок, добавьте сахар, корицу, цедру цитрусовых, залейте водой и добавьте сок. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте на 12 часов. Спустя время поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, сделайте меньше огонь и варите примерно 30-35 минут.

Заранее подготовьте банки, чтобы разлить в них варенье. После этого, закройте их винтовыми крышками. Когда варенье остынет, поставьте его храниться в прохладное место.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить испанский чесночный суп.

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