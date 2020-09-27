Вкусно и быстро: рецепт ленивой пиццы за 15 минут

Язык
BTC/USD
10810.76
ETH/USD
359.19
LTC/USD
45.85
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
Для моментального
приготовления пиццы замесите тесто на сметане, а в качестве начинки используйте
любые продукты. Подробный рецепт ленивой пиццы за 15 минут рассказал
кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Потребуются такие
ингредиенты (на форму диаметром 24 см): для теста — 1 яйцо, 100 г муки, 100 г
сметаны, 1 ч.л горчицы, соль, перец, растительное масло; для начинки — 100 г
сыра Моцарелла, 50 г салями, 1 помидор, 1 луковица, 3 ст.л кетчупа, 1 ст.л
уксуса.
Прежде, чем
приступить к приготовлению теста, прогрейте форму, в которой будете выпекать
пиццу. Отправьте ее в разогретую до 22 градусов духовку на 5-7 минут.
Далее приготовьте
заливное тесто. В миску положите яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый
перец и муку. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно
получиться как густая сметана.
В разогретую
форму вылейте растительное масло и распределите по всей поверхности. Затем выложите
тесто и выровняйте, чтобы оно равномерно легло на дно формы. Выпекайте в
духовке 5-7 минут при температуре 220 градусов.
Теперь приготовьте
начинку. Лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте уксусом, чтобы
замариновался. Колбасу нарежьте кружочками, а сыр натрите на терке. Помидор
также нарежьте полукольцами толщиной около 5 мм.
Запеченное тесто
смажьте кетчупом и выложите начинку в произвольном порядке: лук, колбаса,
помидоры. Сверху все щедро посыпьте сыром.
Выпекайте в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 минут.
Ранее мы
поделились рецептом шоколадного торта в микроволновке, который готовится всего
за 10 минут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости