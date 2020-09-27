Вкусно и быстро: рецепт ленивой пиццы за 15 минут

Для моментального приготовления пиццы замесите тесто на сметане, а в качестве начинки используйте любые продукты. Подробный рецепт ленивой пиццы за 15 минут рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Потребуются такие ингредиенты (на форму диаметром 24 см): для теста — 1 яйцо, 100 г муки, 100 г сметаны, 1 ч.л горчицы, соль, перец, растительное масло; для начинки — 100 г сыра Моцарелла, 50 г салями, 1 помидор, 1 луковица, 3 ст.л кетчупа, 1 ст.л уксуса.

Прежде, чем приступить к приготовлению теста, прогрейте форму, в которой будете выпекать пиццу. Отправьте ее в разогретую до 22 градусов духовку на 5-7 минут.

Далее приготовьте заливное тесто. В миску положите яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться как густая сметана.

В разогретую форму вылейте растительное масло и распределите по всей поверхности. Затем выложите тесто и выровняйте, чтобы оно равномерно легло на дно формы. Выпекайте в духовке 5-7 минут при температуре 220 градусов.

Теперь приготовьте начинку. Лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте уксусом, чтобы замариновался. Колбасу нарежьте кружочками, а сыр натрите на терке. Помидор также нарежьте полукольцами толщиной около 5 мм.

Запеченное тесто смажьте кетчупом и выложите начинку в произвольном порядке: лук, колбаса, помидоры. Сверху все щедро посыпьте сыром.

Выпекайте в духовке при температуре 220 градусов в течение 10 минут.





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