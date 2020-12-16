Вкусно, ароматно и по-домашнему: рецепт мандаринового пирога

Мандарины — неотъемлемый атрибут Нового года, наполняющий дом праздничной атмосферой. Эти цитрусовые очень полезны, их можно употреблять в свежем виде, а можно приготовить из них невероятно нежный и ароматный пирог. Такой десерт украсит любое чаепитие и порадует своим изысканным вкусом. Что нужно для рецепта?

рецепт мандаринового пирога /фото: open-cook Анны Нечаевой

Ингредиенты: 120 г сливочного масла, 150 г сахара, 2 яйца, 40 г манки, 85 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли.

Для глазури: 7 мандаринов (лучше с тонкой шкуркой), ½ сока лимона, 200 г сахара, ¼ ч. л. соли.

Способ приготовления: возьмите два мандарина и натрите с них цедру на мелкой терке, потом выжмите сок, чтобы получилось 1/3 стакана. Остальные цитрусовые порежьте тонкими красивыми кружочками.

Возьмите сотейник, вылейте туда мандариновый и лимонный сок, добавьте сахар, соль. Выложите кружочки мандаринов, чтобы они покрылись жидкостью и выключите на слабый огонь. Доведите до кипения и варите минут 7-8. Шкурка мандариновых ломтиков должна стать мягкой. После этого, достаньте их из сотейника и выложите на тарелку. Оставшийся сироп уварите, чтобы осталась половина стакана.

В отдельной миске смешайте сливочное масло и сахар, чтобы получилась воздушная масса. Добавьте по 1 яйцу, каждый раз взбивая венчиком. Добавьте цедру мандарина и снова перемешайте.

В другой миске смешайте муку, манку, разрыхлитель и соль, потом просейте. Добавляйте постепенно масляно-яичную смесь, каждый раз тщательно взбивая. В итоге получится нежное тесто.

Потом возьмите форму для запекания, смажьте ее сливочным маслом, вылейте в нее тесто и разровняйте. Сверху на него выложите свои мандариновые кружочки. Отправьте запекаться в духовку, разогрев ее до 190 градусов, на 15-20 минут. Затем уменьшите температуру до 175 градусов и выпекайте еще 35-40 минут.

Когда пирог будет готов, дайте ему остыть 5-7 минут. Если у вас остались мандаринные кружочки, можете их выложить еще сверху, смазав уварившимся сиропом. Все, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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