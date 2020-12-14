Готовим дома: рецепт ленивого мясного пирога в мультиварке

Ленивый, но в то же время большой и сытный мясной пирог — идеальный вариант для перекуса или полноценного обеда. Если делать тесто особо нет времени и желания, тогда его можно заменить тонкими листами армянского лаваша. Что потребуется для рецепта?

ленивый мясной пирог / фото https://www.youtube.com by Галина Кухня

Ингредиенты: 600 г мясного фарша, 2 шт. тонкого лаваша, 1 яйцо, 1 репчатый лук, 3 картофеля, 2 перца сладкого (разного цвета), масло сливочное (для смазывания формы), а также специи на выбор (перец, кориандр, петрушка, паприка).

Для заливки: 3 яйца, 2 ст. л. томатной пасты, 3 ст. л. сметаны 15% жирности, щепотка соли, орегано, базилика и сушеной мяты.

Способ приготовления: помойте и очистите картофель, а потом натрите его на крупной терке. Можно взять клубни, сваренные в мундире, или вовсе сделать пирог без этого ингредиенты, но с ним блюдо получается нежнее. Очистите, мелко нарежьте и спассеруйте лук.

В отдельной миске смешайте мясной фарш с луком, тертым картофелем, мелко порубленной зеленью, добавьте специи. Если фарш густой, тогда добавьте немного воды и вымесите до консистенции, чтобы его можно было легко размазывать. Возьмите перец, удалите семена, нарежьте соломкой.

Разложите на столе листы лаваша и ровным слоем разложите на них фарш. Уложите вдоль одной стороны каждого листа полоски сладкого перца, чередуя цвета. Сверните каждый лист в рулет.

Сделайте заливку: вбейте яйца, добавьте томатную пасту, сметану, посолите, поперчите и тщательно взбейте венчиком. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом. Выложите в нее рулеты спиралью и слегка примните. Полейте рулеты из лаваша подготовленной заливкой.

В мультиварке включите на один час кнопку "Выпечка". Когда пирог будет готов, дайте ему немного остыть. Чтобы вынуть пирог, переверните чашу на доску или тарелку, а затем снова переверните. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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