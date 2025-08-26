Вкуснее, чем оливки: простой рецепт маринованных слив на зиму

Рубрики
Из слив готовят варенье, компоты, соусы на зиму. Однако можно приготовить также маринованные сливы – они подойдут к мясу и салатам. Как приготовить маринованные сливы, рассказываем поподробнее.
Для приготовления маринованных слив понадобится:
Сливы сорта венгерка — 3 кг (выбирать неповрежденные плоды),
Вода – 1 л,
Сахар – 650 г,
Уксус – 0,5 л,
Лавровый лист – 10 г,
Черный перец – 1/2 ч. л,
Гвоздика (специя) – 1/2 ч. л.
Пошаговый рецепт приготовления маринованных слив
1. Сначала нужно приготовить маринад – в кастрюлю добавить воду, сахар, лавровый лист, черный перец, гвоздику. Уксус следует влить, когда температура жидкости будет не менее 80 градусов.
2. Сливы хорошо промыть, сложить в другую кастрюлю и залить готовым маринадом. Оставить на сутки, пишет издание "ТСН".
3. Через сутки маринад слить в отдельную кастрюлю, довести до кипения и снова залить им сливы. Оставить на сутки.
4. На третьи сутки сливы переложить в стерилизованные банки. Залить снова кипяченым маринадом и закрутить.
