Вкуснее, чем оливки: простой рецепт маринованных слив на зиму
commentss НОВОСТИ Все новости

Вкуснее, чем оливки: простой рецепт маринованных слив на зиму

Как приготовить вкусные маринованные сливы на зиму

26 августа 2025, 17:58
Из слив готовят варенье, компоты, соусы на зиму. Однако можно приготовить также маринованные сливы – они подойдут к мясу и салатам. Как приготовить маринованные сливы, рассказываем поподробнее.

Вкуснее, чем оливки: простой рецепт маринованных слив на зиму

Маринованные сливы. Иллюстративное фото

Для приготовления маринованных слив понадобится:

  • Сливы сорта венгерка — 3 кг (выбирать неповрежденные плоды),

  • Вода – 1 л,

  • Сахар – 650 г,

  • Уксус – 0,5 л,

  • Лавровый лист – 10 г,

  • Черный перец – 1/2 ч. л,

  • Гвоздика (специя) – 1/2 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления маринованных слив

1. Сначала нужно приготовить маринад – в кастрюлю добавить воду, сахар, лавровый лист, черный перец, гвоздику. Уксус следует влить, когда температура жидкости будет не менее 80 градусов.

2. Сливы хорошо промыть, сложить в другую кастрюлю и залить готовым маринадом. Оставить на сутки, пишет издание "ТСН".

3. Через сутки маринад слить в отдельную кастрюлю, довести до кипения и снова залить им сливы. Оставить на сутки.

4. На третьи сутки сливы переложить в стерилизованные банки. Залить снова кипяченым маринадом и закрутить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из слив можно сделать немало вариантов вкусного и ароматного варенья — кусочками, вялеными, в собственном соку, с шоколадом и коньяком. И каждое из них по-своему вкусно. Также можно приготовить необычное варенье, по вкусу напоминающее шоколадную пасту. Для варенья нужны сливы (лучше брать сорт "венгерка"), какао-порошок, сахар, ванильный сахар, масло сливочное.

Еще одно интересное варенье из слив – с коньяком и шоколадом – на 500 г слив нужно около 50-80 г черного шоколада и 1 ч. л коньяка.




