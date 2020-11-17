Вирус не пройдет: рецепт лечебного куриного бульона

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Таисия Ерохина
Куриный бульон незаменим
в рационе тех, кто болеет или уже выздоравливает в текущий эпидсезон. Приготовление
правильного, лечебного, куриного бульона требует времени, но результат
оправдывает все усилия. Рецептом поделилось издание "Гастроном".
Фото: Гастроном
Для приготовления
2,5 л понадобятся такие ингредиенты: остов от 1 большой курицы (позвоночник,
кончики крыльев, шея, лишние кусочки кожи и жира), 2 куриных бедрышка на кости,
2 средние луковицы, 1 средняя морковка, 7–9 зубчиков чеснока, 3 см свежего
корня имбиря, 1 средний пучок петрушки и/или укропа, 1 ч. л. смеси перцев
горошком и соль.
Сначала нужно залить
куриный остов 3,5 л холодной воды, на среднем огне довести до кипения, посолить,
снять пену.
Пока бульон
закипает, следует промыть морковь и лук, не очищая, разрезать пополам. Обжечь
на сухой сковороде или прямо на конфорке до коричневых подпалин. Сняв пену,
положить в кастрюлю овощи и перец горошком.
Далее уменьшить
огонь до минимального – бульон должен только слегка подрагивать и иногда выдавать
один-два "булька". Добавить нарезанный ломтиками имбирь и раздавленный чеснок.
Варить, не закрывая крышкой, 3 часа.
Теперь добавить
куриные бедрышки и стебли зелени, варить еще 1 час. Процедить бульон и остудить.
Можно снять жир: для
этого нужно поставить бульон в холодильник на несколько часов и жир застынет на
поверхности коркой, которая легко удаляется. Перед подачей бульон следует
прогреть, добавить мясо, посыпать рубленой зеленью.
Ранее мы публиковали
рецепт полезного в сезон простуд киселя.
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