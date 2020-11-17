Вирус не пройдет: рецепт лечебного куриного бульона

Куриный бульон незаменим в рационе тех, кто болеет или уже выздоравливает в текущий эпидсезон. Приготовление правильного, лечебного, куриного бульона требует времени, но результат оправдывает все усилия. Рецептом поделилось издание "Гастроном".

Фото: Гастроном

Для приготовления 2,5 л понадобятся такие ингредиенты: остов от 1 большой курицы (позвоночник, кончики крыльев, шея, лишние кусочки кожи и жира), 2 куриных бедрышка на кости, 2 средние луковицы, 1 средняя морковка, 7–9 зубчиков чеснока, 3 см свежего корня имбиря, 1 средний пучок петрушки и/или укропа, 1 ч. л. смеси перцев горошком и соль.

Сначала нужно залить куриный остов 3,5 л холодной воды, на среднем огне довести до кипения, посолить, снять пену.

Пока бульон закипает, следует промыть морковь и лук, не очищая, разрезать пополам. Обжечь на сухой сковороде или прямо на конфорке до коричневых подпалин. Сняв пену, положить в кастрюлю овощи и перец горошком.

Далее уменьшить огонь до минимального – бульон должен только слегка подрагивать и иногда выдавать один-два "булька". Добавить нарезанный ломтиками имбирь и раздавленный чеснок. Варить, не закрывая крышкой, 3 часа.

Теперь добавить куриные бедрышки и стебли зелени, варить еще 1 час. Процедить бульон и остудить.

Можно снять жир: для этого нужно поставить бульон в холодильник на несколько часов и жир застынет на поверхности коркой, которая легко удаляется. Перед подачей бульон следует прогреть, добавить мясо, посыпать рубленой зеленью.

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