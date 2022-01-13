Ужин наскоро: идеальный рецепт из простых продуктов

Что приготовить к ужину? Когда вечером семья собирается за столом, чтобы попробовать и пообщаться, то, конечно, хочется, чтобы это было вкусно, но быстро и просто.

Пирожки - фото из открытых источников

Быстрые рецепты – хозяйкам прекрасное подспорье, и они пользуются большой популярностью. Мы предлагаем вам рецепт, который безусловно вас порадует. Об этом пишет washingtonpost.

ПИРОЖКИ С ЯЙЦОМ

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

400 г сметаны

5 яиц

1 ст. разрыхлителя

20 г зеленого лука

30 г сахара

1 зубчик чеснока

соль, масло

Как приготовить:

Сварить три яйца, охладить, натереть на большой терке и смешать с мелко нарезанным зеленым луком. В муку всыпать соль и разрыхлитель, добавьте еще 2 яйца, 250 г сметаны и сахар, а затем взбейте все до плотной однородной консистенции. Замешать в тесто начинку, обжарить пирожки на сковороде, как оладьи, и подавать со сметаной.

Напомним, если не знаете, чем удивить своих домочадцев на обед, тогда приготовьте мусаку — традиционное блюдо из баклажанов, которое пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. И рецептом этой вкусной запеканки поделилась звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон. Ингредиенты: 5-6 клубней картофеля, 4 средних баклажана, 1 лук, 4 помидоры, 400 г мясного фарша, 200 мл 20% сливок, 2 куриных яйца, 200 г твердого сыра, 100 г оливкового масла, а также соль, перец и другие специи (по вкусу). Способ приготовления: возьмите картофель, помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками. Поставьте сковородку на огонь, налейте в нее растительное масло и обжарьте в ней картофель (по 2 минуты с каждой стороны). Далее возьмите форму для запекания и часть продукта выложите на ее дно. Таким же образом обжарьте кружочки баклажана, а после выложите их на противень, сверху на картофель.

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