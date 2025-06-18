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Укроп, как с грядки: как сохранить свежесть зелени до зимы

ТОП-5 идеальных рецептов, как заготовить укроп на зиму

сегодня, 18:59
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Кречмаровская Наталия

Укроп — ароматная зелень, которую часто используют при приготовлении разнообразных блюд. Зелень придает блюдам особый вкус и пользу. Насладиться вкусом и свежестью укропа можно круглый год, однако зимой стоимость продукта гораздо дороже. Так что можно заготовить ароматную зелень летом. Как это сделать, чтобы сохранить вкус и пользу укропа, читайте дальше.

Укроп, как с грядки: как сохранить свежесть зелени до зимы

Укроп. Иллюстративное фото

Помимо можно заморозить – это один из лучших способов сохранить зелень без потери аромата.

  • промыть укроп под холодной водой и тщательно высушить,

  • разложить веточки на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу,

  • положить укроп в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания,

  • хранить в морозильной камере при -18°C.

Такой укроп можно использовать для супов, соусов и горячих блюд.

Укроп можно сушить - это позволяет сохранить укроп на длительное время без необходимости замораживания.

  • вымыть и просушить укроп,

  • связать веточки в небольшие пучки и подвесить в сухом, хорошо проветриваемом месте,

  • через 1-2 недели, когда укроп станет хрупким, измельчить его и хранить в стеклянных банках.

Сушеный укроп отлично подходит для приправ и маринадов.

Укроп можно засолить - этот способ сохранит аромат зелени.

  • измельчить свежий укроп.

  • смешать его с солью в пропорции 1:4 (1 часть соли на 4 части укропа),

  • плотно утрамбовать смесь в стерильные банки,

  • хранить в холодильнике.

Такой укроп можно добавлять в супы и мясные блюда.

Укроп в масле - сохраняет свой аромат и становится прекрасной основой для соусов.

  • измельчить укроп,

  • смешать с оливковым или подсолнечным маслом,

  • разлить в небольшие контейнеры или формы для льда,

  • заморозить.

Этот способ позволяет легко добавлять укроп к горячим блюдам.

Укропный уксус — отличный способ сохранить аромат укропа и использовать его для заправки салатов.

  • положить свежий укроп в стерильную банку,

  • залить яблочным или винным уксусом,

  • закрыть банку и оставить на 2-3 недели в темном месте,

  • процедить и перелить в чистую бутылку.

Такой уксус придает блюдам особый вкус.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как заготовить на зиму щавель.




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