Укроп, как с грядки: как сохранить свежесть зелени до зимы

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Кречмаровская Наталия
Укроп — ароматная зелень, которую часто используют при приготовлении разнообразных блюд. Зелень придает блюдам особый вкус и пользу. Насладиться вкусом и свежестью укропа можно круглый год, однако зимой стоимость продукта гораздо дороже. Так что можно заготовить ароматную зелень летом. Как это сделать, чтобы сохранить вкус и пользу укропа, читайте дальше.
Укроп. Иллюстративное фото
Помимо можно заморозить – это один из лучших способов сохранить зелень без потери аромата.
промыть укроп под холодной водой и тщательно высушить,
разложить веточки на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу,
положить укроп в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания,
хранить в морозильной камере при -18°C.
Такой укроп можно использовать для супов, соусов и горячих блюд.
Укроп можно сушить - это позволяет сохранить укроп на длительное время без необходимости замораживания.
вымыть и просушить укроп,
связать веточки в небольшие пучки и подвесить в сухом, хорошо проветриваемом месте,
через 1-2 недели, когда укроп станет хрупким, измельчить его и хранить в стеклянных банках.
Сушеный укроп отлично подходит для приправ и маринадов.
Укроп можно засолить - этот способ сохранит аромат зелени.
измельчить свежий укроп.
смешать его с солью в пропорции 1:4 (1 часть соли на 4 части укропа),
плотно утрамбовать смесь в стерильные банки,
хранить в холодильнике.
Такой укроп можно добавлять в супы и мясные блюда.
Укроп в масле - сохраняет свой аромат и становится прекрасной основой для соусов.
измельчить укроп,
смешать с оливковым или подсолнечным маслом,
разлить в небольшие контейнеры или формы для льда,
заморозить.
Этот способ позволяет легко добавлять укроп к горячим блюдам.
Укропный уксус — отличный способ сохранить аромат укропа и использовать его для заправки салатов.
положить свежий укроп в стерильную банку,
залить яблочным или винным уксусом,
закрыть банку и оставить на 2-3 недели в темном месте,
процедить и перелить в чистую бутылку.
Такой уксус придает блюдам особый вкус.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как заготовить на зиму щавель.
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