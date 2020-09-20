Идея для обеда: томатный суп-пюре в микроволновке

Если не хотите тратить много времени на готовку обеда, тогда порадуйте домочадцев вкусным супом-пюре, который можно приготовить в микроволновке. Это блюдо итальянской кухни не оставит никого равнодушным. Рецептом томатного супа поделилось издание Smak.

Ингредиенты: 6 помидоров, 1 ст. л сливочного масла, 1 лук, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л томатной пасты, 1/2 ч.л. сахара, - 1/4 ч.л. чабреца, 1/2 ст. бульона, 1/2 ст. сливок, 1 нарезанный помидор, рубленная зелень (по вкусу).

Способ приготовления: Положите помидоры (очищенные и нарубленные) в посуду для микроволновой печи и залейте их горячей водой. Плотно прикройте посуду пищевой пленкой. Доведите до кипения при высоком уровне мощности. Выньте посуду из микроволновой печи и под холодной водой снимите кожицу с помидоров. В отдельной емкости смешайте масло, лук и чеснок. Готовьте в печи 1мин. при высоком уровне мощности.

Выньте из печи, добавьте помидоры, томатную пасту, сахар и приправы. Продолжайте готовить еще 7 минут. Перемешайте. Сделайте из смеси пюре. Добавьте бульон и сливки.

Подавайте блюдо горячим или холодным с дольками помидора, базиликом и петрушкой. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить овощной суп с имбирем.

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