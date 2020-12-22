Украшение новогоднего стола: рецепт котлет «Еловые шишки»

Что приготовить на Новый год 2021 — вопрос, который беспокоит многих хозяек, ведь хочется, чтобы блюда были не только вкусными, но и оригинальными, по-особому украшены. Свой праздничный стол можно пополнить еще котлетками "Еловые шишки", которые точно удивят своим видом, вкусом и станут настоящим украшением. Что потребуется для рецепта?

как приготовить "Еловые шишки" / фото: hlebopechka

Ингредиенты: 400 г слоеного теста, 500 г куриного филе, 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 репчатый лук, 1-2 яйца, соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите куриное филе или грудку и половину лука, измельчите их на мясорубке с мелкой решеткой. Если для блюда будете использовать куриную грудку, тогда в фарш стоит добавить 1 яйцо. Оставшуюся половинку лука нарежьте мелким кубиком, обжарьте на сковороде и выложите в фарш. Добавьте к ним и панировочные сухари, специи и тщательно перемешайте.

Разморозьте слоеное тесто и разделите на 8 ровных квадратов. Свой фарш также разделите на 8 частей и выложите в середину каждого квадрата. Соедините углы, потянув за них, потом слепите швы так, чтобы фарш в них не попал. Соединить все швы в один (как будто лепите пирожки). Подверните, сгладьте швы и переверните свою "шишку" вниз. Так проделайте и з другими квадратами. После этого, смажьте поверхность каждой "шишки" взбитым яйцом.

Далее возьмите одну заготовку и ножничками посередине сделайте небольшой надрез, не затрагивая фарш. Делайте надрезы справа в шахматном порядке от предыдущих, а затем и слева, чтобы ваша котлетка была внешне похожа на шишку. Выкладывайте их на противень, предварительно смазав растительным маслом. Отправляйте в разогретую духовку и выпекайте при 190 градусах 25-30 минут до румяной корочки. Все, блюдо готово! Можно его украсить и подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить оригинальную закуску "Новогодний сюрприз".

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