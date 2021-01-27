Уха по-царски. Рецепт от шеф-повара

Уха - это любимый многими насыщенный суп со вкусом из двух сортов рыбы и классического набора овощей для ухи. Сегодня открываем секрет приготовления ухи по-царски от шеф-повара Илья Татьянко.

Уха по-царски (фото из открытых источников)

Необходимые ингредиенты:

- Стейк лосося — 1 штука

- Стейк палтуса — 1 штука (или другая белая рыба)

- Картофель — 3-4 штук

- Морковь — 2 штуки

- Лук репчатый — 1 штука

- Лавровый лист — 3 штуки, перец горошек — 5 штук, соль, зелень по вкусу

Важно: чтобы уха имела более насыщенный вкус и была прозрачной, не снимайте с палтуса кожу. Это позволит мясу не развалиться на волокна и сохранит бульон прозрачным. После того, как уха сварилась, не забудьте достать из кастрюли половинки репчатого лука. Если у вас есть обрезки от рыбы, то их можно добавить в бульон, но их необходимо достать перед подачей.

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