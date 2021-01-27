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Главная Новости Досуг рецепты Уха по-царски. Рецепт от шеф-повара
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Уха по-царски. Рецепт от шеф-повара

Уха нравится не всем. Некоторые гурманы считают блюдо обычным рыбным супом. Но так не скажешь о тех, кто пробовал уху по-царски, сваренную на курином бульоне, с дымком и неповторимым ароматом

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий

Уха -  это любимый многими насыщенный суп со вкусом из двух сортов рыбы и классического набора овощей для ухи.  Сегодня открываем секрет приготовления ухи по-царски от шеф-повара Илья Татьянко.

Уха по-царски. Рецепт от шеф-повара

Уха по-царски (фото из открытых источников)

Необходимые ингредиенты:

 -  Стейк лосося  — 1 штука

 - Стейк палтуса  — 1 штука (или другая белая рыба)

 -  Картофель  — 3-4 штук

 - Морковь  — 2 штуки

 - Лук репчатый  — 1 штука

 -  Лавровый лист  — 3 штуки, перец горошек  — 5 штук, соль, зелень по вкусу

Важно:  чтобы уха имела более насыщенный вкус и была прозрачной, не снимайте с палтуса кожу. Это позволит мясу не развалиться на волокна и сохранит бульон прозрачным. После того, как уха сварилась, не забудьте достать из кастрюли половинки репчатого лука. Если у вас есть обрезки от рыбы, то их можно добавить в бульон, но их необходимо достать перед подачей.

Напомним, кулинария с детьми и подростками, а также общение с ними во время приготовления блюд поощряют интерес к еде у детей. Это также интересный способ привить ребенку привычки здорового питания и других навыков, необходимых для будущей жизни. Кулинария с дошкольниками С дошкольниками вы можете говорить о том, какие продукты являются здоровыми и питательными и почему. Это также хороший возраст для введения рецептов, которые включают "строительство", например, несколько слоев начинки для пиццы или слои из йогурта, хлопьев и фруктов в стакане, чтобы сделать вкусный и здоровый десерт.

Ваш ребенок школьного возраста, вероятно, будет любить помогать на кухне и вносить свои предложения в семейное меню. Это также хороший возраст, чтобы привлечь вашего ребенка к выбору фруктов, овощей, мяса, бобовых и других продуктов для приема пищи.





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Источник: https://www.restoran.ru/
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