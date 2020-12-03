Кулинария с детьми и подростками





Фото: ivan-pole

Преимущества приготовления пищи с детьми:

· возможность познакомить ребенка со свежими продуктами и здоровой пищей;

· помогает ему узнать о том, как выглядят разные продукты и откуда они;

· помогает ребенку развить здоровые привычки в еде, потому что он, скорее всего, попробует то блюдо, которое помог приготовить;

· учит ребенка процессам приготовления пищи для себя или семьи в последующие годы;

· помогает строить навыки математики, например, когда ребенок измеряет жидкость в мерном стакане;

· помогает расширить его словарный запас, например, когда вы читаете рецепт вместе.

Это также отличный способ провести больше времени с вашим ребенком и научить его нести ответственность за процесс приготовление пищи.

Кулинария с малышами

Почти все, что связано с малышами, требует времени и терпения. Поэтому неплохо выбрать короткие и простые кулинарные задания, соответствующие навыкам и вниманию вашего малыша. Такие простые рецепты, такие как горячие бутерброды с сыром, фруктовый и зеленый салат являются хорошим примером для кулинарии с малышом, так как являются не только простыми в приготовлении и не занимают много времени, но и задействуют множество интересных цветов и текстур для ребенка.

Кулинария с дошкольниками

С дошкольниками вы можете говорить о том, какие продукты являются здоровыми и питательными и почему. Это также хороший возраст для введения рецептов, которые включают "строительство", например, несколько слоев начинки для пиццы или слои из йогурта, хлопьев и фруктов в стакане, чтобы сделать вкусный и здоровый десерт.

Кулинария с детьми школьного возраста

Ваш ребенок школьного возраста, вероятно, будет любить помогать на кухне и вносить свои предложения в семейное меню. Это также хороший возраст, чтобы привлечь вашего ребенка к выбору фруктов, овощей, мяса, бобовых и других продуктов для приема пищи. Вы можете научить ребенка тому, какие фрукты и овощи характерны для каждого сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!