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Кулинария с детьми и подростками

Кулинария с детьми и подростками, а также общение с ними во время приготовления блюд поощряют интерес к еде у детей. Это также интересный способ привить ребенку привычки здорового питания и других навыков, необходимых для будущей жизни

сегодня, 14:22
Автор:

Седлецкая Татьяна


Кулинария с детьми и подростками

Фото: ivan-pole

Преимущества приготовления пищи с детьми:

·         возможность познакомить ребенка со свежими продуктами и здоровой пищей;

·         помогает ему узнать о том, как выглядят разные продукты и откуда они;

·         помогает ребенку развить здоровые привычки в еде, потому что он, скорее всего, попробует то блюдо, которое помог приготовить;

·         учит ребенка процессам приготовления пищи для себя или семьи в последующие годы;

·         помогает строить навыки математики, например, когда ребенок измеряет жидкость в мерном стакане;

·         помогает расширить его словарный запас, например, когда вы читаете рецепт вместе.

Это также отличный способ провести больше времени с вашим ребенком и научить его нести ответственность за процесс приготовление пищи.

Кулинария с малышами

Почти все, что связано с малышами, требует времени и терпения. Поэтому неплохо выбрать короткие и простые кулинарные задания, соответствующие навыкам и вниманию вашего малыша. Такие простые рецепты, такие как горячие бутерброды с сыром, фруктовый и зеленый салат являются хорошим примером для кулинарии с малышом, так как являются не только простыми в приготовлении и не занимают много времени, но и задействуют множество интересных цветов и текстур для ребенка.  

Кулинария с дошкольниками

С дошкольниками вы можете говорить о том, какие продукты являются здоровыми и питательными и почему. Это также хороший возраст для введения рецептов, которые включают "строительство", например, несколько слоев начинки для пиццы или слои из йогурта, хлопьев и фруктов в стакане, чтобы сделать вкусный и здоровый десерт.

Кулинария с детьми школьного возраста

Ваш ребенок школьного возраста, вероятно, будет любить помогать на кухне и вносить свои предложения в семейное меню. Это также хороший возраст, чтобы привлечь вашего ребенка к выбору фруктов, овощей, мяса, бобовых и других продуктов для приема пищи. Вы можете научить ребенка тому, какие фрукты и овощи характерны для каждого сезона. 


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