Три ТОП-рецепта десертов на Хэллоуин

Хэллоуин празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Атрибутами этого праздника являются не только необычные костюмы, а и блюда с яркой презентацией. Попробуйте сделать эти три десерта – подача поразит каждого гостя. Рецепты опубликовало издание LifeStyle 24.

Фото: journal.homemania.ru





Печенье "Джек Скеллингтон"

Ингредиенты: печенье Oreos, палочки для леденцов (или бамбуковые палочки для шашлыков), кокосовое масло, белый и черный шоколад, зубочистка и черная лента для декорирования.

На каждую палочку надеть печенье-сэндвич. Растопить белый шоколад с кокосовым маслом. Каждое печенье окунуть в белый шоколад, чтобы он равномерно покрыл печенье. Положить печенье в холодильник на 10-15 минут, чтобы шоколад полностью застыл.

Растопить черный шоколад. Зубочистку обмакнуть в шоколад и нарисовать на каждом печенье глаза, рот и нос, как у Джека.

Положить печенье снова в холодильник, чтобы полностью застыл шоколад. Затем взять черную ленту и завязать бантик на каждой палочке.





Леденцы с кровью вампира

Ингредиенты (на 12 леденцов): 2 чашки сахара, 4 ст.л кукурузного сиропа, красный пищевой краситель, палочки для леденцов.

В кастрюле перемешать сахар, кукурузный сироп и 1/4 стакана воды и включить маленький огонь. Подождать пока сахар полностью растворится, при этом мешать сироп.

Положить на противень бумагу для выпечки и разложить на нем палочки для леденцов. Массу для леденцов можно разливать в формочки или просто выкладывать ложкой на пергамент. В каждый леденец добавить по две-три капли пищевого красителя, можно также нарисовать узоры зубочисткой. Когда масса начнет застывать – прикрепить к низу палочки.

Поставить в холодильник до полного застывания.





Печенье "Кровавая улыбка Дракулы"

Ингредиенты: не очень хрупкое печенье (можно приготовить самостоятельно или купить готовое), мини-зефир, ванильное мороженое, красный пищевой краситель, миндальные хлопья для декорирования.

Разрезать печенье наполовину. Добавить к мороженому красный краситель. Намазать каждую половинку печенья "кровавым мороженым".

На одну половинку печенья выставить мини-зефир – зубы Дракулы. Накрыть другой половинкой печенья. Чтобы сделать клыки – вставьте между зефиром хлопья из миндаля.

Ранее мы поделились идеями, как декорировать еду на Хэллоуин. Эффектные фото.

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