Три ТОП-рецепта десертов на Хэллоуин

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Таисия Ерохина
Хэллоуин празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Атрибутами этого праздника являются не только необычные костюмы, а и блюда с яркой презентацией. Попробуйте сделать эти три десерта – подача поразит каждого гостя. Рецепты опубликовало издание LifeStyle 24.
Фото: journal.homemania.ru
Печенье
"Джек Скеллингтон"
Ингредиенты:
печенье Oreos, палочки для леденцов (или бамбуковые палочки для шашлыков), кокосовое
масло, белый и черный шоколад, зубочистка и черная лента для декорирования.
На каждую палочку
надеть печенье-сэндвич. Растопить белый шоколад с кокосовым маслом. Каждое
печенье окунуть в белый шоколад, чтобы он равномерно покрыл печенье. Положить
печенье в холодильник на 10-15 минут, чтобы шоколад полностью застыл.
Растопить черный
шоколад. Зубочистку обмакнуть в шоколад и нарисовать на каждом печенье глаза,
рот и нос, как у Джека.
Положить печенье снова в холодильник, чтобы полностью застыл шоколад. Затем взять черную ленту и завязать бантик на каждой палочке.
Леденцы с кровью
вампира
Ингредиенты (на
12 леденцов): 2 чашки сахара, 4 ст.л кукурузного сиропа, красный пищевой
краситель, палочки для леденцов.
В кастрюле
перемешать сахар, кукурузный сироп и 1/4 стакана воды и включить маленький
огонь. Подождать пока сахар полностью растворится, при этом мешать сироп.
Положить на
противень бумагу для выпечки и разложить на нем палочки для леденцов. Массу для
леденцов можно разливать в формочки или просто выкладывать ложкой на пергамент.
В каждый леденец добавить по две-три капли пищевого красителя, можно также нарисовать
узоры зубочисткой. Когда масса начнет застывать – прикрепить к низу палочки.
Поставить в холодильник до полного застывания.
Печенье
"Кровавая улыбка Дракулы"
Ингредиенты: не
очень хрупкое печенье (можно приготовить самостоятельно или купить готовое),
мини-зефир, ванильное мороженое, красный пищевой краситель, миндальные хлопья
для декорирования.
Разрезать печенье
наполовину. Добавить к мороженому красный краситель. Намазать каждую половинку
печенья "кровавым мороженым".
На одну половинку
печенья выставить мини-зефир – зубы Дракулы. Накрыть другой половинкой печенья.
Чтобы сделать клыки – вставьте между зефиром хлопья из миндаля.
Ранее мы
поделились идеями, как декорировать еду на Хэллоуин. Эффектные
фото.
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