Как побороть свои страхи или чем полезно празднование Хэллоуина

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Любовь Блажко
Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона заявляют, что Хэллоуин – это не просто еще один повод устроить грандиозную вечеринку, а также возможность извлечь из этого праздника пользу. Об этом пишет издание lux.
Чем полезно празднование Хэллоуина. Фото: lux.fm
Психологи рассказывают, что это загадочное и "страшное" торжество помогает человеку взглянуть на свои страхи немного с другой стороны, воспринимая их с юмором. Так происходит потому, что у людей появляется шанс посмотреть прямо в глаза страху, но в комфортных для себя условиях. К примеру, если кто-то сильно боится пауков, то он может зайти в комнату с игрушечными пауками, что позволит ему немного преодолеть свою боязнь.
Специалисты говорят, что даже костюм мы выбираем тот, который на подсознательном уровне может вызвать в нас страх. Поэтому они пришли к выводу, что с помощью такой ненавязчивой и легкой формы можно побороться со своими страхами, отрывая в себе новые черты характера, которые раньше просто "дремали".
К тому же, Хэллоуин настраивает людей на непринуждённые и откровенные разговоры, когда намного легче рассказать собеседнику о своих слабостях и комплексах.
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