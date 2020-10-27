Как побороть свои страхи или чем полезно празднование Хэллоуина

Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона заявляют, что Хэллоуин – это не просто еще один повод устроить грандиозную вечеринку, а также возможность извлечь из этого праздника пользу. Об этом пишет издание lux.

Чем полезно празднование Хэллоуина. Фото: lux.fm

Психологи рассказывают, что это загадочное и "страшное" торжество помогает человеку взглянуть на свои страхи немного с другой стороны, воспринимая их с юмором. Так происходит потому, что у людей появляется шанс посмотреть прямо в глаза страху, но в комфортных для себя условиях. К примеру, если кто-то сильно боится пауков, то он может зайти в комнату с игрушечными пауками, что позволит ему немного преодолеть свою боязнь.

Специалисты говорят, что даже костюм мы выбираем тот, который на подсознательном уровне может вызвать в нас страх. Поэтому они пришли к выводу, что с помощью такой ненавязчивой и легкой формы можно побороться со своими страхами, отрывая в себе новые черты характера, которые раньше просто "дремали".

К тому же, Хэллоуин настраивает людей на непринуждённые и откровенные разговоры, когда намного легче рассказать собеседнику о своих слабостях и комплексах.



Ранее "Комментарии" писали, декор еды на Хэллоуин 2020. Хоть этот праздник больше популярен в Америке, украинцы последние несколько лет тоже начали активно его отмечать, потому как есть в нем некая загадочность и необычность. Хэллоуин стоит праздновать хотя бы из-за того, что появляется прекрасная возможность устроить веселую и "самую страшную" в году вечеринку. Так почему бы не позаботиться заранее о праздничном столе, подсмотрев наиболее креативные идеи блюд?

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