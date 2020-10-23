Страшно красиво: декор еды на Хэллоуин 2020 (фото)

Хоть этот праздник больше популярен в Америке, украинцы последние несколько лет тоже начали активно его отмечать, потому как есть в нем некая загадочность и необычность. Хэллоуин стоит праздновать хотя бы из-за того, что появляется прекрасная возможность устроить веселую и "самую страшную" в году вечеринку. Так почему бы не позаботиться заранее о праздничном столе, подсмотрев наиболее креативные идеи блюд? Об этом пишет издание lux.

Декор еды на Хэллоуин 2020. Фото: lux.fm

"Страшная" пора уже совсем близко, и пора бы уже определиться, какая еда будет в вашем доме в этот праздник. После того, как вы выберете костюм и пригласите всех друзей, самое время перейти к составлению меню. А чтобы легче было выбрать, мы подготовили для вас подборку тематической еды, которая сможет удивить даже самого привередливого гостя.

Здесь вы сможе найти самые необычные, но аппетитные блюда, которые довольно легко приготовить в домашних условиях, если найти совсем немного свободного времени.

Хэллоуин 2020.

Ранее "Комментарии" писали, пять идей для светильника на Вот уже несколько лет как в обиход украинцев вошел забавный американский праздник – Ночь Всех Святых, или, другими словами Хэллоуин. Главный его символ – это светильники Джека из тыквы. Считается, что этот аксессуар отпугивает нечистую силу, которая просыпается в эту ночь.

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