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Три самых вкусных десерта без сахара, которые легко приготовить дома

Десерты без сахара могут быть не только полезными, но и очень вкусными

сегодня, 17:30
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Автор:
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Амбарцумян Анна

В современном мире все больше людей стремятся снизить потребление сахара, ища более полезные альтернативы без компромисса со вкусом. К счастью, существует множество десертов без добавления сахара, которые не только полезны, но и очень вкусны. Предлагаем вам три рецепта десертов без сахара, которые удивят вас своим вкусом и пользой.

Три самых вкусных десерта без сахара, которые легко приготовить дома

Фото сгенерированное ИИ

1. Чизкейк без сахара

Ингредиенты:

  • 200 г овсяного печенья без сахара

  • 100 г сливочного масла

  • 500 г кисломолочного творога

  • 200 мл натурального йогурта

  • 2 яйца

  • 1 ч.л. ванильного экстракта

  • Подсластитель по вкусу (например, стевия)

  • 200 г вишни (свежей или замороженной)

Приготовление:

  1. Измельчите овсяное печенье до состояния крошки. Растопите сливочное масло и смешайте с крошками печенья. Выложите смесь в форму для выпечки, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 15 минут.

  2. В блендере смешайте творог, йогурт, яйца, ванильный экстракт и подсластитель до однородной массы.

  3. Вылейте творожную массу на охлажденное основание из печенья.

  4. Распределите вишни поверх творожной массы.

  5. Выпекайте при температуре 160°C в течение 50-60 минут. После выпечки дайте чизкейку остыть и поставьте в холодильник на несколько часов.

2. Кокосовые трайфлы без сахара

Ингредиенты:

  • 200 г кокосовой стружки

  • 100 мл кокосового молока

  • 2 ст.л. кокосового масла

  • Подсластитель по вкусу (например, эритритол или стевия)

  • 1 ч.л. ванильного экстракта

  • Щепотка соли

  • Какао-порошок для осыпания (по желанию)

Приготовление:

  1. В миске смешайте кокосовую стружку, кокосовое молоко, растопленное кокосовое масло, подсластитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.

  2. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики.

  3. По желанию обваливайте шарики в какао-пороше.

  4. Поставьте трайфлы в холодильник на 1-2 часа для застывания.

3. Брауни с вишней без сахара

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада без сахара

  • 100 г сливочного масла

  • 2 яйца

  • 100 г миндальной муки

  • 2 ст.л. какао-порошка

  • Подсластитель по вкусу (например, эритритол)

  • 1 ч.л. ванильного экстракта

  • 200 г вишни без косточек (свежей или замороженной)

  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке до однородной консистенции.

  2. В миске взбейте яйца с подсластителем и ванильным экстрактом.

  3. Добавьте в яичную смесь растопленный шоколад с маслом, хорошо перемешайте.

  4. Просейте миндальную муку, какао-порошок и соль, добавьте в шоколадную смесь и тщательно перемешайте до однородной массы.

  5. Вылейте тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Распределите вишни поверх теста, слегка вдавливая их.

  6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой: она должна выходить из брауни с небольшим количеством влажных крошек, но не с жидким тестом.

  1. Дайте брауне полностью остыть, прежде чем нарезать его на порционные кусочки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что постный рацион не является препятствием для приготовления вкусных и изысканных десертов. Морковный торт с орехами и апельсиновым кремом – это отличный пример того, как можно сочетать полезные ингредиенты и насыщенный вкус. Этот десерт станет настоящей находкой для семейного чаепития или праздничного стола.



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