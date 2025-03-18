Три самых вкусных десерта без сахара, которые легко приготовить дома

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Амбарцумян Анна
В современном мире все больше людей стремятся снизить потребление сахара, ища более полезные альтернативы без компромисса со вкусом. К счастью, существует множество десертов без добавления сахара, которые не только полезны, но и очень вкусны. Предлагаем вам три рецепта десертов без сахара, которые удивят вас своим вкусом и пользой.
Фото сгенерированное ИИ
1. Чизкейк без сахара
Ингредиенты:
200 г овсяного печенья без сахара
100 г сливочного масла
500 г кисломолочного творога
200 мл натурального йогурта
2 яйца
1 ч.л. ванильного экстракта
Подсластитель по вкусу (например, стевия)
200 г вишни (свежей или замороженной)
Приготовление:
Измельчите овсяное печенье до состояния крошки. Растопите сливочное масло и смешайте с крошками печенья. Выложите смесь в форму для выпечки, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 15 минут.
В блендере смешайте творог, йогурт, яйца, ванильный экстракт и подсластитель до однородной массы.
Вылейте творожную массу на охлажденное основание из печенья.
Распределите вишни поверх творожной массы.
Выпекайте при температуре 160°C в течение 50-60 минут. После выпечки дайте чизкейку остыть и поставьте в холодильник на несколько часов.
2. Кокосовые трайфлы без сахара
Ингредиенты:
200 г кокосовой стружки
100 мл кокосового молока
2 ст.л. кокосового масла
Подсластитель по вкусу (например, эритритол или стевия)
1 ч.л. ванильного экстракта
Щепотка соли
Какао-порошок для осыпания (по желанию)
Приготовление:
В миске смешайте кокосовую стружку, кокосовое молоко, растопленное кокосовое масло, подсластитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.
Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики.
По желанию обваливайте шарики в какао-пороше.
Поставьте трайфлы в холодильник на 1-2 часа для застывания.
3. Брауни с вишней без сахара
Ингредиенты:
100 г черного шоколада без сахара
100 г сливочного масла
2 яйца
100 г миндальной муки
2 ст.л. какао-порошка
Подсластитель по вкусу (например, эритритол)
1 ч.л. ванильного экстракта
200 г вишни без косточек (свежей или замороженной)
Щепотка соли
Приготовление:
Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке до однородной консистенции.
В миске взбейте яйца с подсластителем и ванильным экстрактом.
Добавьте в яичную смесь растопленный шоколад с маслом, хорошо перемешайте.
Просейте миндальную муку, какао-порошок и соль, добавьте в шоколадную смесь и тщательно перемешайте до однородной массы.
Вылейте тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Распределите вишни поверх теста, слегка вдавливая их.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой: она должна выходить из брауни с небольшим количеством влажных крошек, но не с жидким тестом.
Дайте брауне полностью остыть, прежде чем нарезать его на порционные кусочки.
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