Три самых вкусных десерта без сахара, которые легко приготовить дома

В современном мире все больше людей стремятся снизить потребление сахара, ища более полезные альтернативы без компромисса со вкусом. К счастью, существует множество десертов без добавления сахара, которые не только полезны, но и очень вкусны. Предлагаем вам три рецепта десертов без сахара, которые удивят вас своим вкусом и пользой.

Фото сгенерированное ИИ

1. Чизкейк без сахара

Ингредиенты:

200 г овсяного печенья без сахара

100 г сливочного масла

500 г кисломолочного творога

200 мл натурального йогурта

2 яйца

1 ч.л. ванильного экстракта

Подсластитель по вкусу (например, стевия)

200 г вишни (свежей или замороженной)

Приготовление:

Измельчите овсяное печенье до состояния крошки. Растопите сливочное масло и смешайте с крошками печенья. Выложите смесь в форму для выпечки, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 15 минут. В блендере смешайте творог, йогурт, яйца, ванильный экстракт и подсластитель до однородной массы. Вылейте творожную массу на охлажденное основание из печенья. Распределите вишни поверх творожной массы. Выпекайте при температуре 160°C в течение 50-60 минут. После выпечки дайте чизкейку остыть и поставьте в холодильник на несколько часов.

2. Кокосовые трайфлы без сахара

Ингредиенты:

200 г кокосовой стружки

100 мл кокосового молока

2 ст.л. кокосового масла

Подсластитель по вкусу (например, эритритол или стевия)

1 ч.л. ванильного экстракта

Щепотка соли

Какао-порошок для осыпания (по желанию)

Приготовление:

В миске смешайте кокосовую стружку, кокосовое молоко, растопленное кокосовое масло, подсластитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики. По желанию обваливайте шарики в какао-пороше. Поставьте трайфлы в холодильник на 1-2 часа для застывания.

3. Брауни с вишней без сахара

Ингредиенты:

100 г черного шоколада без сахара

100 г сливочного масла

2 яйца

100 г миндальной муки

2 ст.л. какао-порошка

Подсластитель по вкусу (например, эритритол)

1 ч.л. ванильного экстракта

200 г вишни без косточек (свежей или замороженной)

Щепотка соли

Приготовление:

Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке до однородной консистенции. В миске взбейте яйца с подсластителем и ванильным экстрактом. Добавьте в яичную смесь растопленный шоколад с маслом, хорошо перемешайте. Просейте миндальную муку, какао-порошок и соль, добавьте в шоколадную смесь и тщательно перемешайте до однородной массы. Вылейте тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Распределите вишни поверх теста, слегка вдавливая их. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой: она должна выходить из брауни с небольшим количеством влажных крошек, но не с жидким тестом.

Дайте брауне полностью остыть, прежде чем нарезать его на порционные кусочки.

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