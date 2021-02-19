«Три молока»: как приготовить вкуснейший десерт

Если хотите порадовать родных удивительным десертом, тогда записывайте рецепт под названием "Три молока". Он получается очень нежным, воздушным и невероятно вкусным. Что потребуется для приготовления?

десерт "Три молока": Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для бисквита: 2 яйца, 130 г муки, 100 г сахара, ваниль.

Для заварного крема: 2 куриных желтка, 2 ст. л. сахара, 15 г кукурузного крахмала, 100 г сливочного масла, 130 млн молока и ваниль (по вкусу).

Для крема из сгущенного молока: 50 мл сгущенного молока, 120 г сливочного масла.

Для сливочного крема: 50 г сахарной пудры, 150 г сливок (33% жирности).

Способ приготовления:

В первую очередь, нужно приготовить бисквит. Для этого возьмите глубокую миску и смешайте в ней яйца и сахар, взбейте их при помощи миксера, чтобы масса приобрела белый оттенок, поднялась и стала воздушной. Далее в несколько приемов введите просеянную муку, мешая снизу-вверх. Возьмите противень, застелите его пергаментной бумагой и равномерно распределите свое тесто. Отправьте его в духовку на 20 минут при температуре 180 °C.

Возьмитесь за приготовления молочного крема. В сотейник налейте молоко, поставьте на огонь, чтобы оно подогрелось. В отдельной миске смешайте куриные желтки, сахар и крахмал и перемешайте. Когда молоко подогреется, постепенно введите его в полученную смесь и тщательно перемешайте венчиком. Верните крем в оставшееся молоко и уварите. Добавьте немного ванили и сливочного масла. Подождите пока крем остынет. Еще раз взбейте все ингредиенты.

Для приготовления крема из сгущенки возьмите сливочное масло, взбейте его и вводите постепенно сгущенное молоко, не прекращая взбивать.

И наконец сливочный крем. Взбейте в миске охлажденные сливки и постепенно добавляйте в них сахарную пудру.

Теперь нужно собрать десерт. Для этого возьмите красивый стаканчик, положите туда коржик бисквита, пропитайте его сливками. Затем добавьте ложку заварного крема и снова положите кусочек бисквита. Далее — крем из сгущенного молока, пропитанный бисквит и сливочный крем. Все, десерт готов! При подаче его можно украсить ягодами или шоколадом. Приятного аппетита!

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