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Три быстрых и вкусных рецепта для аэрогриля: легкий обед без лишних хлопот

Приготовление у блюд в аэрогриле займет примерно от 15 до 30 минут

сегодня, 00:39
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Аэрогриль – настоящая находка для тех, кто ценит скорость и удобство приготовления вкусных блюд. Если вы хотите обрадовать себя и свою семью вкусным обедом без лишних усилий, аэрогриль станет вашим верным помощником. В этом материале мы поделимся тремя легкими рецептами, которые точно упростят вашу жизнь и подарят гастрономическое удовольствие.

Три быстрых и вкусных рецепта для аэрогриля: легкий обед без лишних хлопот

Фото: freepik

1. Запеченные куриные крылышки с чесночным соусом

Ингредиенты:

  • 500 г куриных крылышек

  • 3 зубчика чеснока

  • 2 ст. ложки масла

  • 1 ст. ложка меда

  • 1 час. ложка соевого соуса

  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Куриные крылышки хорошо промойте и высушите бумажным полотенцем.

  2. Для маринада смешайте растительное масло, мед, соевый соус, соль, перец и измельченный чеснок.

  3. Уложите крылышки в маринад и оставьте на 30 минут.

  4. Разогрейте аэрогриль до 180°C.

  5. Установите крылышки в корзину и готовьте 20-25 минут, переворачивая их каждые 10 минут.

  6. Подавайте с овощами или излюбленным соусом.

Этот рецепт идеален для быстрого обеда. Хрустящая корочка, нежное мясо и насыщенный вкус сделают эти крылышки настоящим хитом на вашем столе.

2. Куриные котлеты с овощами

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе

  • 1 небольшая морковь

  • 1 маленькая луковица

  • 1 яйцо

  • 2 ст. ложки панировочных сухарей

  • Соль, перец – по вкусу

  • Масло для смазки

Приготовление:

  1. Куриное филе прокрутите через мясорубку или измельчите блендером в фарш.

  2. Морковь и лук натрите на мелкой терке.

  3. В фарш добавьте яйцо, панировочные сухари, натертые овощи, соль и перец. Хорошо размешайте до однородной массы.

  4. Сформируйте из полученного фарша котлеты.

  5. Разогрейте аэрогриль до 180°C. Смажьте корзину аэрогриля растительным маслом и выложите котлеты.

  6. Подготовьте котлеты 15-20 минут, переворачивая их на половине времени, чтобы они равномерно подрумянились с обеих сторон.

  7. Подавайте с гарниром или овощами.

Эти котлеты получатся мягкими, сочными и ароматными овощами, которые придадут блюду легкости и вкуса. Они идеально подходят для быстрого обеда, что удовлетворит даже самых требовательных едоков.

3. Рыба с лимоном и пряными травами

Ингредиенты:

  • 2 филе рыбы (лосось или щепа)

  • 1 лимон

  • 2 ст. ложки масла

  • Соль, перец, розмарин, базилик – по вкусу

Приготовление:

  1. Рыбу хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.

  2. Нарежьте лимон на ломтики, половину из них выложите на филе.

  3. Смажьте рыбу растительным маслом, посыпьте солью, перцем и измельченными травами.

  4. Уложите филе в корзину аэрогриля, поверх уложите остатки лимона.

  5. Готовьте на 180 ° C в течение 10-15 минут, проверяя готовность.

  6. Подавайте с овощами или рисом.

Это блюдо покорит вас своим ароматом и лёгкостью приготовления. Рыба получается сочной, а лимон придает ей свежесть, что делает блюдо идеальным для легкого обеда.

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