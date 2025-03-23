Три быстрых и вкусных рецепта для аэрогриля: легкий обед без лишних хлопот

Аэрогриль – настоящая находка для тех, кто ценит скорость и удобство приготовления вкусных блюд. Если вы хотите обрадовать себя и свою семью вкусным обедом без лишних усилий, аэрогриль станет вашим верным помощником. В этом материале мы поделимся тремя легкими рецептами, которые точно упростят вашу жизнь и подарят гастрономическое удовольствие.

Фото: freepik

1. Запеченные куриные крылышки с чесночным соусом

Ингредиенты:

500 г куриных крылышек

3 зубчика чеснока

2 ст. ложки масла

1 ст. ложка меда

1 час. ложка соевого соуса

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Куриные крылышки хорошо промойте и высушите бумажным полотенцем. Для маринада смешайте растительное масло, мед, соевый соус, соль, перец и измельченный чеснок. Уложите крылышки в маринад и оставьте на 30 минут. Разогрейте аэрогриль до 180°C. Установите крылышки в корзину и готовьте 20-25 минут, переворачивая их каждые 10 минут. Подавайте с овощами или излюбленным соусом.

Этот рецепт идеален для быстрого обеда. Хрустящая корочка, нежное мясо и насыщенный вкус сделают эти крылышки настоящим хитом на вашем столе.

2. Куриные котлеты с овощами

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 небольшая морковь

1 маленькая луковица

1 яйцо

2 ст. ложки панировочных сухарей

Соль, перец – по вкусу

Масло для смазки

Приготовление:

Куриное филе прокрутите через мясорубку или измельчите блендером в фарш. Морковь и лук натрите на мелкой терке. В фарш добавьте яйцо, панировочные сухари, натертые овощи, соль и перец. Хорошо размешайте до однородной массы. Сформируйте из полученного фарша котлеты. Разогрейте аэрогриль до 180°C. Смажьте корзину аэрогриля растительным маслом и выложите котлеты. Подготовьте котлеты 15-20 минут, переворачивая их на половине времени, чтобы они равномерно подрумянились с обеих сторон. Подавайте с гарниром или овощами.

Эти котлеты получатся мягкими, сочными и ароматными овощами, которые придадут блюду легкости и вкуса. Они идеально подходят для быстрого обеда, что удовлетворит даже самых требовательных едоков.

3. Рыба с лимоном и пряными травами

Ингредиенты:

2 филе рыбы (лосось или щепа)

1 лимон

2 ст. ложки масла

Соль, перец, розмарин, базилик – по вкусу

Приготовление:

Рыбу хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте лимон на ломтики, половину из них выложите на филе. Смажьте рыбу растительным маслом, посыпьте солью, перцем и измельченными травами. Уложите филе в корзину аэрогриля, поверх уложите остатки лимона. Готовьте на 180 ° C в течение 10-15 минут, проверяя готовность. Подавайте с овощами или рисом.

Это блюдо покорит вас своим ароматом и лёгкостью приготовления. Рыба получается сочной, а лимон придает ей свежесть, что делает блюдо идеальным для легкого обеда.

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