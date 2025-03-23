Три быстрых и вкусных рецепта для аэрогриля: легкий обед без лишних хлопот

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Амбарцумян Анна
Аэрогриль – настоящая находка для тех, кто ценит скорость и удобство приготовления вкусных блюд. Если вы хотите обрадовать себя и свою семью вкусным обедом без лишних усилий, аэрогриль станет вашим верным помощником. В этом материале мы поделимся тремя легкими рецептами, которые точно упростят вашу жизнь и подарят гастрономическое удовольствие.
Фото: freepik
1. Запеченные куриные крылышки с чесночным соусом
Ингредиенты:
500 г куриных крылышек
3 зубчика чеснока
2 ст. ложки масла
1 ст. ложка меда
1 час. ложка соевого соуса
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Куриные крылышки хорошо промойте и высушите бумажным полотенцем.
Для маринада смешайте растительное масло, мед, соевый соус, соль, перец и измельченный чеснок.
Уложите крылышки в маринад и оставьте на 30 минут.
Разогрейте аэрогриль до 180°C.
Установите крылышки в корзину и готовьте 20-25 минут, переворачивая их каждые 10 минут.
Подавайте с овощами или излюбленным соусом.
Этот рецепт идеален для быстрого обеда. Хрустящая корочка, нежное мясо и насыщенный вкус сделают эти крылышки настоящим хитом на вашем столе.
2. Куриные котлеты с овощами
Ингредиенты:
500 г куриного филе
1 небольшая морковь
1 маленькая луковица
1 яйцо
2 ст. ложки панировочных сухарей
Соль, перец – по вкусу
Масло для смазки
Приготовление:
Куриное филе прокрутите через мясорубку или измельчите блендером в фарш.
Морковь и лук натрите на мелкой терке.
В фарш добавьте яйцо, панировочные сухари, натертые овощи, соль и перец. Хорошо размешайте до однородной массы.
Сформируйте из полученного фарша котлеты.
Разогрейте аэрогриль до 180°C. Смажьте корзину аэрогриля растительным маслом и выложите котлеты.
Подготовьте котлеты 15-20 минут, переворачивая их на половине времени, чтобы они равномерно подрумянились с обеих сторон.
Подавайте с гарниром или овощами.
Эти котлеты получатся мягкими, сочными и ароматными овощами, которые придадут блюду легкости и вкуса. Они идеально подходят для быстрого обеда, что удовлетворит даже самых требовательных едоков.
3. Рыба с лимоном и пряными травами
Ингредиенты:
2 филе рыбы (лосось или щепа)
1 лимон
2 ст. ложки масла
Соль, перец, розмарин, базилик – по вкусу
Приготовление:
Рыбу хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
Нарежьте лимон на ломтики, половину из них выложите на филе.
Смажьте рыбу растительным маслом, посыпьте солью, перцем и измельченными травами.
Уложите филе в корзину аэрогриля, поверх уложите остатки лимона.
Готовьте на 180 ° C в течение 10-15 минут, проверяя готовность.
Подавайте с овощами или рисом.
Это блюдо покорит вас своим ароматом и лёгкостью приготовления. Рыба получается сочной, а лимон придает ей свежесть, что делает блюдо идеальным для легкого обеда.
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