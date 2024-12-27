Традиционные украинские блюда на Новый год: подающие в разных регионах

Новый год – это особенное время, когда родные и друзья собираются за праздничным столом. А что может быть вкуснее традиционных украинских блюд? Хотя многие блюда общие для всей Украины, каждый регион имеет свои особенности и любимые блюда. "Комментарии" отправились в кулинарное путешествие по Украине и узнали, какие вкусности готовят на Новый год в разных уголках нашей страны.

Новогодний стол. Фото из открытых источников

Независимо от региона, на новогоднем столе украинцев традиционно можно встретить следующие блюда:

Кутья: Символ изобилия и благополучия. Готовится из пшеницы, мака, меда и орехов.

Вареники: Могут быть с разными начинками: картофель, творог, вишни, капуста.

Голубцы: Завернутые в капустные листья с разными начинками.

Холодец: Блюда из мяса, символизирующая крепость семьи.

Салат Оливье: Любимое новогоднее блюдо многих украинцев.

Мясные блюда: Запеченная утка, курица, свинина – классика праздничного стола.

Вкусовые особенности регионов Украины

Западная Украина: Здесь традиционно готовят много блюд из грибов, ягод и дичи. Популярны баноши, драники, а также разнообразные пироги с фруктовыми начинками.

Центральная Украина: Характеризуется разнообразием блюд из картофеля: деруны, клецки, вареники. Также популярны борщ, пончики и мясные блюда.

Восточная Украинка: Здесь можно отведать много блюд из арбуза, дыни и других южных фруктов. Популярны голубцы, борщ, а также блюда из рыбы.

Южная Украина: Кухня юга Украины богата блюдами из морепродуктов, рыбы и овощей. Популярны рыбные ухи, фаршированная рыба, а также разнообразные салаты.

Современные украинцы не ограничиваются традиционными блюдами. Все чаще на новогоднем столе появляются блюда из разных уголков мира, вегетарианские и веганские блюда, а также авторские интерпретации классических рецептов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новый год – это время магии, празднования и, конечно, вкусных блюд. Новогодний стол не обходится без десертов, которые не только радуют вкусовые рецепторы, но создают праздничную атмосферу. Если вы хотите поразить гостей, предлагаем вам пятерку оригинальных и вкусных десертов , которые станут отличным завершением новогоднего ужина.