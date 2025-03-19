Тако, бурито, кесадилья – в чем разница: простой гид по мексиканской кухне

Мексиканская кухня давно покорила мир благодаря своим ярким вкусам, разнообразию ингредиентов и удобному формату подачи. Но знаете ли вы разницу между тако, бурито и кесадильями.

Мексиканская кухня. Фото из открытых источников

Тако

Тако – это небольшая кукурузная или пшеничная лепешка, сложенная пополам, но не завернутая, что позволяет видеть все ингредиенты. Это своеобразный "бутерброд" мексиканской кухни, который традиционно едят руками.

Начинка может быть разнообразной и включать в себя классические варианты с говядиной, курицей или свининой, а также вегетарианские версии с фасолью или грибами. К тако часто добавляют сальсу, свежую кинзу, лук, авокадо или творог. Они идеальны для быстрого перекуса, ведь маленькие по размеру, но очень насыщены вкусом.

Бурито

В отличие от тако, бурито – это большая, плотно завернутая тортилья, полностью покрывающая начинку. Ее основа – пшеничный корж, вмещающий гораздо больше ингредиентов. Бурито напоминает по виду шаурму.

Классический состав бурито включает рис, фасоль, мясо, творог и соусы. Американская версия Tex-Mex часто дополняется гуакамоле, сметаной или хрустящим салатом. Бурито удобно тем, что их можно брать с собой и есть без столовых приборов.

Кесадилья

Кесадилья – настоящий рай для любителей сыра. Она состоит из пшеничной или кукурузной лепешки, щедро посыпанной сыром, который плавится при обжаривании. Часто в кесадилью добавляют дополнительные ингредиенты – курицу, грибы, овощи или фасоль.

В отличие от бурито, кесадилью обычно складывают пополам и обжаривают на сковороде или гриле, пока лепешка не станет золотистой и хрустящей. Ее подают с сальсой, сметаной или гуакамоле, что делает вкус еще более насыщенным.

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