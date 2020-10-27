Витаминная бомба: рецепт салата из сезонных овощей

Осень меняет лето, и в это время нашему организму особенно нужны витамины. Почерпнуть их можно не только из фруктов, но и из овощей. Тем более, что сезонные овощи сохраняют даже в запеченном виде большинство своих полезных веществ. Рецепт витаминного салата опубликовало ВВС.

Ингредиенты: 100 г свеклы, 100 г моркови, 100 тыквы, 100 г красного лука, 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 1 ч. л. сока лимона, перец, соль, 1 ч. л. семян подсолнечника, 1 ч. л. семена тыквы.

Овощи следует почистить. Далее порезать на крупные куски и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Полить маслом и поставить запекаться на 25 минут. Духовку предварительно необходимо разогреть до 180 градусов.

Затем достать овощи из духовки. Дать им остыть, выложить на тарелку, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить.

Теперь посыпать тыквенными и семечками. По желанию можно добавить кунжут или другие любимые семечки.

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