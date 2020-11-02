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Сытная закуска: рецепт помидоров, фаршированных рисом

Это низкокалорийное и полезное блюдо

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Приготовьте сытную и полезную закуску за считанные минуты. Помидоры, фаршированные рисом, порадуют прекрасным вкусом и внешним видом. Они сочные, яркие и полезные. Рецептом блюда поделилось издание Smak.

Сытная закуска: рецепт помидоров, фаршированных рисом

Ингредиенты: 6 помидоров, 2 ст. л. оливкового масла, 1 лук, 2 ломтика ветчины, 100 г риса, 300 мл куриного бульона, 3 ст. л. хлебных крошек и 3 ст. л. натертого сыра чеддер.

Способ приготовления: Помидоры необходимо помыть и аккуратно срезать верхушку, очистив от мякоти (ее мелко нарубите). Возьмите сковородку, налейте оливкового масла и обжарьте в ней лук до золотистого цвета. Добавьте кусочки ветчины, тщательно перемешайте, а потом добавьте рис и тушите все ингредиенты в течение 1-2 минуты. Залейте их куриным бульоном, добавьте мякоть помидоров и тушите до тех пор, пока рис не впитает в себя всю жидкость (15-20 минут). Придайте блюду вкус с помощью соли, перца или других специй. 

Дальше возьмите помидоры и нафаршируйте их рисовой смесью, поместите их на противень. Смешайте хлебные крошки с тертым сыром и посыпьте сверху. Отправьте в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить фаршированный картофель.


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