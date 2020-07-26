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Что приготовить на обед: рецепт фаршированного картофеля

Фаршированная картошка составит достойную конкуренцию картофельному пюре

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Что приготовить на обед: рецепт фаршированного картофеля

Картофель - частый гость на нашем столе, ведь из этого продукта получается вкусный и сытный гарнир. Издание Smak поделилось оригинальным рецептом картофеля, который непременно удивит вас своим нежным вкусом и ароматом.

Для приготовления блюда вам понадобятся: 8-10 картофелин, 300-400 г куриного фарша, 2 лука, 1 ст. л. томатной пасты, 1/3 ст. воды, 100 г консервированной кукурузы, 50 г твердого сыра, перец-соль по вкусу.

Способ приготовления: Разогрейте духовку до 200 градусов. Небольшие клубни картофеля помойте, протрите полотенцем, каждый заверните в фольгу и отправьте в духовку на 50 минут. Лук ополосните, очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Сыр измельчите на крупной терке. 

Готовьте фарш: в сковородку с разогретым растительным маслом выкладывайте куриный фарш и жарьте его 5-7 минут. Добавьте кукурузу, томатную пасту, воду, доведите до кипения и тушите 2-3 минуты. Посолите, поперчите по вкусу, перемешайте и снимите с огня. 

Достаньте картофель из духовки, немного охладите, с каждого срежьте "крышечку", выберите часть мякоти и нафаршируйте мясной начинкой, сверху посыпьте измельченным сыром и поставьте снова в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Совет: вместо кукурузы в фарш можно добавить измельченные маслины. Мякоть из картофеля лучше всего доставать вилкой.

Готовый картофель доставайте из духовки, выкладывайте на широкую тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить хрустящую молодую картошку в духовке.


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