Суп из майских жуков: какой вкус имеет европейский деликатес из насекомых

Сегодня суп из майских жуков может показаться кулинарной экзотикой, но в 19 веке такое блюдо действительно было в Европе. Оно существовало в некоторых частях Франции и Германии. На вкус суп из майских жуков напоминал суп из раков с несколько ореховым послевкусием.

Суп из майских жуков. Фото из открытых источников

Историческое свидетельство о супе из майских жуков оставил доктор Иоганн Йозеф Шнайдер в 1844 году. В своем отчете он описал приготовление супа из майских жуков, которые в то время случались в Европе в большом количестве при отсутствии пестицидов и других средств против насекомых.

Как готовили суп из майских жуков: рецепт

Классический рецепт супа из майских жуков предусматривает использование около 30 майских жуков на порцию. Их очищали от лап и крылышек, иногда также использовали личинок. Затем жуков обжаривали в сливочном масле и тушили в курином или телячьем бульоне.

В зависимости от рецепта суп из майских жуков готовили в двух вариациях. В первой суп процеживали и употребляли как прозрачный бульон. Тогда как в другом варианте жуков перетирали в ступе, пассеровали, загущали яичным желтком, смесью муки и масла, чтобы в результате получить суп-пюре.

На гарнир в суп подавали ломтики телячьей печени, голубиную грудку или сухари из белого хлеба.

В отчете Шнайдера упоминается и другое применение майских жуков. По его записям, их ели сырыми, в частности, студенты, которые просто отрывали ножки и употребляли насекомых как закуску. Также майских жуков сахарировали и подавали как десерт. В буквальном смысле это были конфеты из майских жуков.

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