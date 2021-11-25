Чем заменить «Оливье»: рецепт салата «Снежная королева»

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Светлана Шкурупий
Если
вы уже размышляете над новогодним меню, тогда добавьте в свою копилку рецептов салат
"Снежная королева". Он украсит ваш праздничный стол и станет отличной
альтернативой классическому "Оливье". Что нужно для приготовления?
Чем заменить "Оливье" (фото из открытых источников)
Рецептом
нового блюда поделилась страница amazing_kulinariya в Instagram. Для салата
потребуются следующие продукты: 200 г ветчины, 1 пачка крабовых палочек, 2
плавленых сырка, 1 лук, 6 куриных яиц, 1 кисло-сладкое яблоко, майонез, 100 г
арахиса, соль-перец (по желанию).
Для
маринада нужно: 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. воды, 0,5 ч. л. соли и 2 ст. л.
уксуса.
Способ
приготовления: Для начала почистите луковицу, мелко нарежьте и переложите в
посудину, добавьте туда сахар, соль, воду и уксус. Перемешайте и оставьте
мариноваться на 10 минут. Далее мелким кубиком нарежьте крабовые палочки и
ветчину. Сырки нужно натереть на крупной терке, и чтобы облегчить процесс,
сначала продукт положите на несколько минут в морозилку. Отваренные яйца нужно
почистить и разделить белки от желтков. Белки нужно натереть на крупной терке,
а желтки — на мелкой.
Салат
"Снежная королева" выкладывается слоями.
Первый
слой — плавленые сырки, которые нужно смазать майонезом;
Второй
слой — желтки и майонез;
Третий
слой — маринованный лук;
Четвертый
слой — крабовые палочки и снова майонез;
Пятый
слой — кисло-сладкое яблоко, которое нужно натереть на крупной терке и выложить
на крабовые палочки;
Шестой
слой — ветчина и майонез;
Седьмой
слой — арахис, который предварительно нужно обжарить и измельчить в блендере;
Восьмой
слой — разделите белки на две части. В одну добавьте майонез, перемешайте и
выложите на прядущий слой. А вторую половинку белков посыпьте сверху.
Чтобы салат пропитался и был насыщенным, ему нужно настояться несколько часов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как приготовить салат "Дамский каприз".
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