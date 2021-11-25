Чем заменить «Оливье»: рецепт салата «Снежная королева»

Если вы уже размышляете над новогодним меню, тогда добавьте в свою копилку рецептов салат "Снежная королева". Он украсит ваш праздничный стол и станет отличной альтернативой классическому "Оливье". Что нужно для приготовления?

Чем заменить "Оливье" (фото из открытых источников)

Рецептом нового блюда поделилась страница amazing_kulinariya в Instagram. Для салата потребуются следующие продукты: 200 г ветчины, 1 пачка крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 1 лук, 6 куриных яиц, 1 кисло-сладкое яблоко, майонез, 100 г арахиса, соль-перец (по желанию).

Для маринада нужно: 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. воды, 0,5 ч. л. соли и 2 ст. л. уксуса.

Способ приготовления: Для начала почистите луковицу, мелко нарежьте и переложите в посудину, добавьте туда сахар, соль, воду и уксус. Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут. Далее мелким кубиком нарежьте крабовые палочки и ветчину. Сырки нужно натереть на крупной терке, и чтобы облегчить процесс, сначала продукт положите на несколько минут в морозилку. Отваренные яйца нужно почистить и разделить белки от желтков. Белки нужно натереть на крупной терке, а желтки — на мелкой.

Салат "Снежная королева" выкладывается слоями.

Первый слой — плавленые сырки, которые нужно смазать майонезом;

Второй слой — желтки и майонез;

Третий слой — маринованный лук;

Четвертый слой — крабовые палочки и снова майонез;

Пятый слой — кисло-сладкое яблоко, которое нужно натереть на крупной терке и выложить на крабовые палочки;

Шестой слой — ветчина и майонез;

Седьмой слой — арахис, который предварительно нужно обжарить и измельчить в блендере;

Восьмой слой — разделите белки на две части. В одну добавьте майонез, перемешайте и выложите на прядущий слой. А вторую половинку белков посыпьте сверху.

Чтобы салат пропитался и был насыщенным, ему нужно настояться несколько часов.





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