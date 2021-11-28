Новогодние салаты: как приготовить «Гранатовый браслет»

Новый год не за горами, поэтому пора подумать, какими блюдами будете украшать праздничный стол. Удивить гостей и домочадцев можно новым красочным салатом под названием "Гранатовый браслет". Что нужно для приготовления?

Салат "Гранатовый браслет" (фото из открытых источников)

Рецептом нового блюда поделилась страница amazing_kulinariya в Instagram. Для салата нужны следующие продукты: 250 г филе куриного, 2 картофеля, 2 свеклы, 2 моркови, 2-3 куриных яйца, 1 лук, 200 г гранатовых зерен, 200 г грецких орехов, майонез, соль, черный перец и подсолнечное масло по вкусу.

Способ приготовления: Для начала подготовьте все ингредиенты. Картофель, свеклу, морковь нужно помыть и поставить вариться в кастрюле. Когда овощи остынут, очистите их и натрите на крупной терке. Разложите по разным тарелкам. Далее отварите куриное филе и измельчите с помощью ножа. То же самое сделайте с куриными яйцами. Лук нужно очистить, измельчить и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Грецкие орехи также измельчите.

Возьмите большую тарелку, в ее середину поставьте стакан, а вокруг него слоями начните выкладывать салат в такой последовательности: половина измельченного куриного филе, тертая морковь, картофель, треть орехов, половина свеклы, треть орехов, лук, куриное филе, орехи, яйца и свёкла. Все слои нужно посолить и смазать майонезом. Далее достаньте стакан и украсьте сверху салат гранатовыми зернами. Поставьте блюдо на несколько часов в холодильник, чтобы оно пропиталось. После этого можно подавать к столу. Приятного аппетита!





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