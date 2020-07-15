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Главная Новости Досуг рецепты Сезонный гарнир: как приготовить хрустящую молодую картошку в духовке
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Сезонный гарнир: как приготовить хрустящую молодую картошку в духовке

Хрустящая молодая картошка, приготовленная в духовке, отличный вариант для гарнира

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Сезонный гарнир: как приготовить хрустящую молодую картошку в духовке

Фото: bene-gusto.com

Сезон молодой картошки позволяет готовить различные блюда, и, при этом, не возиться с чисткой. Картошку жарят, варят, запекают, добавляют в первые блюда, закуски, салаты и, конечно же, готовят в качестве гарнира. Рецепт приготовления молодой картошки в специях в духовке опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Вам понадобятся: 1 кг картофеля, 2 ст.л растительного масла, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л паприки, 1 ч.л орегано, ½ ч.л соли, лавровый лист, перец.

Картошку хорошо промыть от остатков земли и пыли. Перед запеканием картофель нужно отварить, чтобы внутри он был мягким, а снаружи хрустел. Бросаем картошку в кипящую воду и варим не больше 10 минут, чтобы она не разварилась.

Пока картошка варится, в большой миске смешайте растительное масло и все специи, в которых она будет запекаться.

Укладываем отваренный картофель на противень в один слой и слегка придавливаем толкушкой, чтобы он едва лопнул. Запекать в духовке 30-40 минут при температуре 200°C.

Готовую хрустящую картошку по желанию можно посыпать тертым пармезаном. Это придаст блюду особую пикантность. Подавать можно со сметаной, овощами и зеленью.


Ранее "Комментарии" опубликовали рецепт сезонной закуски: как приготовить пышные оладьи из кабачков.


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