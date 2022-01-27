logo

BTC/USD

36824.89

ETH/USD

2470.75

LTC/USD

107.31

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Секретный рецепт идеального классического бисквита
commentss НОВОСТИ Все новости

Секретный рецепт идеального классического бисквита

Бисквит легкий, воздушный и очень нежный

сегодня, 00:05
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Очень удачный бисквит, выходящий всегда, даже у новичков, и никаких проблем с ним не возникнет. Бисквит легкий, воздушный и очень нежный!

Секретный рецепт идеального классического бисквита

Рецепт - фото из открытых источников

Результат превосходит самые смелые ожидания, пишет simplefoodrecipes.

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки

200 г сахара

5 яиц

5 г ванильного сахара

щепотка соли

Как приготовить идеальный бисквит:

Белки отделить от желтков. Желтки взбить со 100 г сахара, добавить добавить щепотку соли. В отдельной миске взбить белки, постепенно добавляя еще 100 г сахара и ваниль. В белковую смесь выливаем желтки и аккуратно перемешиваем, стараясь не осадить белки.

В готовую массу просеиваем муку и аккуратно перемешиваем. Выкладываем тесто в форму диаметром 20 см и отправляем в предварительно разогретую духовку. Разъемную форму можно не смазывать, а просто выстелить пергаментом дно. В других случаях смазывайте сливочным маслом только дно формы, оставляя края сухими.

Выпекаем при температуре 160°C в течение 40 минут. Bon Appetit!

Напомним, классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Печеночный торт привыкли делать с прослоями из майонезного соуса, но такой вариант может не понравиться поклонникам правильного питания или любящим посчитать калорийность блюд. Фуд-блогерша Катя Мулл поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза. Попытайтесь приготовить любимый вкусник на новый лад.

Печень помойте и отрежьте все прожилки, затем переложите в блендер вместе с яйцами, сливками, просеянной мукой и приправами. Взбейте до однородной массы. На разогретой сковороде пожарьте блины для торта. Дайте им немного остыть. Тем временем приготовьте начинку. Для этого почистите и натрите морковь на терке, порежьте репчатый лук и хорошо обжарьте до золотистости. В сковороду добавьте сметану, измельченный чеснок и укроп. Можно собирать торт. Каждый блинчик смажьте начинкой, а верхний можно присыпать сыром. Готовый торт поставьте на час в холодильник.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://simplefoodrecipes.info/idealnyj-biskvit/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!