Секретный рецепт идеального классического бисквита

Очень удачный бисквит, выходящий всегда, даже у новичков, и никаких проблем с ним не возникнет. Бисквит легкий, воздушный и очень нежный!

Рецепт - фото из открытых источников

Результат превосходит самые смелые ожидания, пишет simplefoodrecipes.

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки

200 г сахара

5 яиц

5 г ванильного сахара

щепотка соли

Как приготовить идеальный бисквит:

Белки отделить от желтков. Желтки взбить со 100 г сахара, добавить добавить щепотку соли. В отдельной миске взбить белки, постепенно добавляя еще 100 г сахара и ваниль. В белковую смесь выливаем желтки и аккуратно перемешиваем, стараясь не осадить белки.

В готовую массу просеиваем муку и аккуратно перемешиваем. Выкладываем тесто в форму диаметром 20 см и отправляем в предварительно разогретую духовку. Разъемную форму можно не смазывать, а просто выстелить пергаментом дно. В других случаях смазывайте сливочным маслом только дно формы, оставляя края сухими.

Выпекаем при температуре 160°C в течение 40 минут. Bon Appetit!

Напомним, классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Печеночный торт привыкли делать с прослоями из майонезного соуса, но такой вариант может не понравиться поклонникам правильного питания или любящим посчитать калорийность блюд. Фуд-блогерша Катя Мулл поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза. Попытайтесь приготовить любимый вкусник на новый лад.

Печень помойте и отрежьте все прожилки, затем переложите в блендер вместе с яйцами, сливками, просеянной мукой и приправами. Взбейте до однородной массы. На разогретой сковороде пожарьте блины для торта. Дайте им немного остыть. Тем временем приготовьте начинку. Для этого почистите и натрите морковь на терке, порежьте репчатый лук и хорошо обжарьте до золотистости. В сковороду добавьте сметану, измельченный чеснок и укроп. Можно собирать торт. Каждый блинчик смажьте начинкой, а верхний можно присыпать сыром. Готовый торт поставьте на час в холодильник.





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