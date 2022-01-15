Приготовьте печеночный торт без майонеза: альтернативный рецепт

Классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Печеночный торт привыкли делать с прослоями из майонезного соуса, но такой вариант может не понравиться поклонникам правильного питания или любящим посчитать калорийность блюд. Фуд-блогерша Катя Мулл поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза. Попытайтесь приготовить любимый вкусник на новый лад.

Печеночный торт - фото из открытых источников

Печеночный торт без майонеза: пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

печень куриная – 400 граммов;

сливки/молоко – 100 миллилитров;

мука – 50 граммов;

яйца – 2 штуки;

соль, перец – по вашему вкусу.

Ингредиенты для начинки:

морковь – 2 штуки;

лук – 1 штука;

чеснок – 2 зубчика;

сметана – 300 граммов;

укроп – 1 пучок.

Способ приготовления:

Печень помойте и отрежьте все прожилки, затем переложите в блендер вместе с яйцами, сливками, просеянной мукой и приправами. Взбейте до однородной массы.

На разогретой сковороде пожарьте блины для торта. Дайте им немного остыть.

Тем временем приготовьте начинку. Для этого почистите и натрите морковь на терке, порежьте репчатый лук и хорошо обжарьте до золотистости. В сковороду добавьте сметану, измельченный чеснок и укроп.

Можно собирать торт. Каждый блинчик смажьте начинкой, а верхний можно присыпать сыром.

Готовый торт поставьте на час в холодильник.

Приятного тебе аппетита!

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