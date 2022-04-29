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Секретные ингредиенты, которые сделают борщ незабываемо вкусным

Опытные хозяйки рассказали, как сделать борщ незабываемо вкусным: названы три секретных ингредиента

сегодня, 02:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Борщ — одно из самых популярных блюд украинской кухни. И у каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт его приготовления. Но если вы устали использовать только "стандартный набор" продуктов и хотите придать борщу нового вкуса, тогда можно добавить несколько ингредиентов.

Секретные ингредиенты, которые сделают борщ незабываемо вкусным

Что добавить в борщ / Фото: Shutterstock

Ягоды

Казалось бы, это последнее, что хозяйки добавляли бы в наваристый борщ, но не стоит недооценивать пользу ягод. Для некоторых они являются привычным компонентом блюда. Конечно же, речь идет о кислых ягодах, которые могут нейтрализовать сладость томатов, моркови и других овощей. В борщ рекомендуется добавить бруснику или клюкву, но сначала их нужно помыть и с помощью блендера довести до кашеобразного состояния. Потом пюре введите в кастрюлю.

Рассол

Еще один ингредиент, которые может добавить борщу новый вкус — это рассол. Во-первых, его кислота помогает сохранить яркий цвет, а во-вторых, сама жидкость избавляет от сладкого вкуса супа и придает ему нужную кислинку.  На каждый литр воды следует брать по 100 мл рассола. Добавляют его обычно при обжарке свеклы.

Масло

Еще хорошей добавкой к борщу является сливочное масло. Если вам кажется, что суп какой-то "пустой" или не наваристый, то кусочек продукта поможет исправить ситуацию, а еще сохранит красивый цвет блюда.

Напомним, если вы устали от классического рецепта борща, тогда можно приготовить крем-борщ, которым поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский телеканал CNN включил украинский борщ в одно из самых вкусных первых блюд мира. Еще в список вошел грузинский суп харчо, нигерийский суп банга и другие.


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Источник: https://ukr.media/food/442135/
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