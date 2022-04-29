Секретные ингредиенты, которые сделают борщ незабываемо вкусным

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Светлана Шкурупий
Борщ
— одно из самых популярных блюд украинской кухни. И у каждой хозяйки есть свой
уникальный рецепт его приготовления. Но если вы устали использовать только
"стандартный набор" продуктов и хотите придать борщу нового вкуса,
тогда можно добавить несколько ингредиентов.
Что добавить в борщ / Фото: Shutterstock
Ягоды
Казалось
бы, это последнее, что хозяйки добавляли бы в наваристый борщ, но не стоит
недооценивать пользу ягод. Для некоторых они являются привычным компонентом
блюда. Конечно же, речь идет о кислых ягодах, которые могут нейтрализовать
сладость томатов, моркови и других овощей. В борщ рекомендуется добавить
бруснику или клюкву, но сначала их нужно помыть и с помощью блендера довести до
кашеобразного состояния. Потом пюре введите в кастрюлю.
Рассол
Еще
один ингредиент, которые может добавить борщу новый вкус — это рассол. Во-первых,
его кислота помогает сохранить яркий цвет, а во-вторых, сама жидкость избавляет
от сладкого вкуса супа и придает ему нужную кислинку. На каждый литр воды следует брать по 100 мл
рассола. Добавляют его обычно при обжарке свеклы.
Масло
Еще
хорошей добавкой к борщу является сливочное масло. Если вам кажется, что суп какой-то
"пустой" или не наваристый, то кусочек продукта поможет исправить
ситуацию, а еще сохранит красивый цвет блюда.
Напомним, если вы устали от классического рецепта борща, тогда можно приготовить крем-борщ, которым поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский телеканал CNN включил украинский борщ в одно из самых вкусных первых блюд мира. Еще в список вошел грузинский суп харчо, нигерийский суп банга и другие.
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