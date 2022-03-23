Необычно и вкусно: рецепт крем-борща, который понравится всем

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Светлана Шкурупий
Борщ -
это национальное украинское блюдо, которое готовится из простых
доступных ингредиентов, и поражает своим невероятным вкусом. Но если вы устали
от классического рецепта, то можно приготовить крем-борщ, которым поделился
украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Рецепт крем-борща(фото из открытых источников)
Ингредиенты:
300 г свиных ребрышек, 100 г корня сельдерея, 2 моркови, петрушка, 1-2 репчатого
лука, черный перец горошком, лавровый лист, 2 маленькие свеклы, томатная паста,
4-5 картофелин, белокочанная капуста, 50 мл сливок, сметана, укроп, соль,
перец, приправы (по желанию).
Способ
приготовления: на сковороде обжарьте свиные ребрышки до появления золотистой
корочки. Крупными кусками порежьте корень сельдерея. Морковь порежьте соломкой,
а половину лука — мелким кубиком. Овощи обжарьте на сковороде, где жарили
ребра, до появления черных полосок. Потом переложите все в кастрюлю с водой.
Добавьте
обжаренные ребра, черный горошек, лавровый лист и варите все на среднем огне 20
минут.
Вторую
половину лука нарежьте кубиком. Возьмите 2 маленькие свеклы, морковь и натрите на
крупной терке. Обжарьте на сковороде, добавив немного масла и 2 ст. л томатной
пасты. Можно разбавить бульоном из кастрюли, чтобы не пригорало.
Потом
выньте из нее овощи и добавьте картофель, нарезанный кусочками. Варите минут
10, чтобы он приготовился. В кастрюлю добавьте зажарку с нашинкованной белокочанной
капустой и варите до готовности. Достаньте лавровый лист и ребра, добавьте
сливки, если используете.
С
помощью блендера измельчите все до однородной массы. В каждую тарелку положите
готовые ребра и сметану, а также петрушку и черный перец.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нежелательно добавлять в суп.
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