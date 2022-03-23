Необычно и вкусно: рецепт крем-борща, который понравится всем

Борщ - это национальное украинское блюдо, которое готовится из простых доступных ингредиентов, и поражает своим невероятным вкусом. Но если вы устали от классического рецепта, то можно приготовить крем-борщ, которым поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Рецепт крем-борща(фото из открытых источников)

Ингредиенты: 300 г свиных ребрышек, 100 г корня сельдерея, 2 моркови, петрушка, 1-2 репчатого лука, черный перец горошком, лавровый лист, 2 маленькие свеклы, томатная паста, 4-5 картофелин, белокочанная капуста, 50 мл сливок, сметана, укроп, соль, перец, приправы (по желанию).

Способ приготовления: на сковороде обжарьте свиные ребрышки до появления золотистой корочки. Крупными кусками порежьте корень сельдерея. Морковь порежьте соломкой, а половину лука — мелким кубиком. Овощи обжарьте на сковороде, где жарили ребра, до появления черных полосок. Потом переложите все в кастрюлю с водой.

Добавьте обжаренные ребра, черный горошек, лавровый лист и варите все на среднем огне 20 минут.

Вторую половину лука нарежьте кубиком. Возьмите 2 маленькие свеклы, морковь и натрите на крупной терке. Обжарьте на сковороде, добавив немного масла и 2 ст. л томатной пасты. Можно разбавить бульоном из кастрюли, чтобы не пригорало.

Потом выньте из нее овощи и добавьте картофель, нарезанный кусочками. Варите минут 10, чтобы он приготовился. В кастрюлю добавьте зажарку с нашинкованной белокочанной капустой и варите до готовности. Достаньте лавровый лист и ребра, добавьте сливки, если используете.

С помощью блендера измельчите все до однородной массы. В каждую тарелку положите готовые ребра и сметану, а также петрушку и черный перец.

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