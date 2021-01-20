Самые полезные зимние напитки: рецепты

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Мокрик Анастасия
В зимний период особенно хочется
экспериментировать с различными горячими напитками. Вместе с тем можно попробовать
сделать их еще и полезными.
Рецепты полезных и согревающих зимой напитков - фото: из открытых источников
С наступлением зимы пора внести необходимые
изменения в свой рацион и образ жизни, чтобы эффективно бороться с холодами. Когда температура на улице значительно упала, пора переходить на напитки, которые помогут
согреться. Мы расскажем вам
несколько таких рецептов.
1. Молочный напиток с анисом и ванилью
Чашка горячего молока
усиливает вкус, когда вы замачиваете в ней семена аниса или палочки ванили. К этому нужно будет добавить ложку
сахара или меда по вкусу, и вы получите согревающий напиток без кофеина, который полезно будет выпить перед сном.
2. "Золотое" молоко
Такое название дали напитку, который состоит из горячего молока и куркумы. У него есть ряд преимуществ для здоровья. Куркума обладает антиоксидантами, противовоспалительными и противовирусными свойствами. Молоко с куркумой полезно для здоровья сердца, костей, кожи и многого другого. А также этот напиток будет полезен диабетикам.
Для этого вам понадобится стакан воды, и молока, масло льняное или из виноградных косточек, мед и чайная ложка куркумы. Поставьте воду кипятиться. Как
только она закипит, всыпьте в неё ложку куркумы. Проварите минут 5, немного
остудите, и затем влейте молоко и ложку масла. После этого смесь нужно будет
проварить пару минут на маленьком огне.
3. Горячий лимонный напиток
Лимон принадлежит к семейству цитрусовых. Он богат витамином С, который помогает повысить иммунитет и здоровье кожи. Согласно исследованиям, это также может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Зимой можно пить горячую воду с лимоном. Это также поможет вам избавиться от токсинов. Для этого понадобится стакан горячей воды, долька лимона, и по желанию — мёд. Хоть этот рецепт и предельно прост, но пользы от такого напитка организму будет много.
Такими простейшими в приготовлении горячими напитками можно разнообразить один из своих вечеров. К тому же, каждый из них очень полезен, благодаря своим компонентам.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были названы пять ингредиентов для идеального салата, а также о том, как приготовить слоёный десерт без выпечки.
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