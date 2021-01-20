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Названы пять ингредиентов для идеального салата

Эти ингредиенты украсят любой салат

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Салат — одно из самых разнообразных и универсальных блюд в мире, но важно, чтобы он был не только вкусным, но и очень полезным. А чтобы салат получился идеальным, нужно добавить в него пять ингредиентов. Каких именно?

Названы пять ингредиентов для идеального салата

фото: 1000.menu

Зелень

В зелени содержится большое количество витаминов и полезных веществ, поэтому добавляйте ее в салаты, а также вторые блюда и супы. Особенно летом, когда она продается на каждом шагу. Этот продукт сделает любой салат более питательным и полезным. Зелень помогает укрепить иммунитет и дарит заряд бодрости. 

Сочные фрукты и ягоды

Свежие фрукты и ягоды — отличное решение для любого салата, ведь они отлично сочетаются с курицей, мясом, а также овощами. Используйте яблоко персик, гранат, клубнику…согласитесь, что звучит очень аппетитно? 

Крупы и бобовые 

В салат можно добавить, например, крупы и бобовые. Это важный источник белка растительного происхождения и витаминов группы В. Крупы и бобовые нормализуют работу пищеварительной системы, мягко очищают организм и надолго заряжают энергией и бодростью. Сочетать эти продукты можно с самыми разными овощами и зеленью. 

Белковые продукты

Добавляйте в салат белковые продукты, например, яйца, красную рыбу, различные морепродукты — они хорошо сочетаются с овощами и даже фруктами. Такие салаты получаются очень вкусными, сытными и питательными, а главное — правильно сбалансированными.

Растительные масла

Еще один важный ингредиент любого салата — растительные масла. Включайте в свой рацион не только оливковое и подсолнечное, но и кунжутное, льняное и арахисовое, ведь они обладают целым рядом полезных свойств и подарят вашему блюду изысканный вкус. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как может навредить организму салат из огурцов и помидоров.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24950-pyat-sekretnyh-ingredientov-dlya-idealnogo-salata
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