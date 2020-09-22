С медом и имбирем: рецепт приготовления необычного риса

Рис является отличным гарниром к мясу и рыбе, а также вполне может быть и основным блюдом. Если вы устали от классического рецепта, тогда предлагаем вам приготовить рис с медом и имбирем, которые придадут ему необычный вкус и аромата. Рецептом блюда поделилось издание Food.inmyroom.

Ингредиенты: 400 г риса, 3 лайма, 2 ст. л. жидкого меда, корень имбиря, 1 молодой лук, 2 ст. л. оливкового масла, щепотка кайенского перца.

Способ приготовления: Отварите рис в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Откиньте рис на дуршлаг и выложите в салатник. Смешайте сок лайма и натертую на мелкой терке цедру с медом и кайенским перцем. Добавьте полученную заправку в остывший рис и перемешайте.

Мелко нарежьте молодой лук (без перьев) и обжарьте его в нагретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета. Добавьте очищенный и натертый корень имбиря. Готовьть еще несколько минут. Далее добавьте рис, перемешайте и дайте ему немного прогреться. Подавайте рис, посыпав нарубленным зеленым луком.

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