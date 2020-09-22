kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10476.28

ETH/USD

341.71

LTC/USD

43.84

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты С медом и имбирем: рецепт приготовления необычного риса
commentss НОВОСТИ Все новости

С медом и имбирем: рецепт приготовления необычного риса

Рис с медом и имбирем отличной подойдет к рыбе

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Рис является отличным гарниром к мясу и рыбе, а также вполне может быть и основным блюдом. Если вы устали от классического рецепта, тогда предлагаем вам приготовить рис с медом и имбирем, которые придадут ему необычный вкус и аромата. Рецептом блюда поделилось издание Food.inmyroom.

С медом и имбирем: рецепт приготовления необычного риса

Ингредиенты: 400 г риса, 3 лайма, 2 ст. л. жидкого меда, корень имбиря, 1 молодой лук, 2 ст. л. оливкового масла, щепотка кайенского перца.

Способ приготовления: Отварите рис в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Откиньте рис на дуршлаг и выложите в салатник. Смешайте сок лайма и натертую на мелкой терке цедру с медом и кайенским перцем. Добавьте полученную заправку в остывший рис и перемешайте.

Мелко нарежьте молодой лук (без перьев) и обжарьте его в нагретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета. Добавьте очищенный и натертый корень имбиря. Готовьть еще несколько минут. Далее добавьте рис, перемешайте и дайте ему немного прогреться. Подавайте рис, посыпав нарубленным зеленым луком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить куриные окорочки с апельсинами.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!