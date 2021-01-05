Рождественский сочельник: какие блюда должны быть на столе

Рождество – один из трех величайших праздников христианства, который принято встречать в кругу семьи. По традиции, в Сочельник на столе должно быть 12 постных блюд — по числу апостолов. И каждое из них нужно попробовать, но доедать их полностью в этот вечер нельзя, чтобы в семье царил достаток. Что же принято готовить накануне Рождества?

что готовить в Сочельник (фото из открытых источников)

- Кутя – главное блюдо на столе в этот вечер. Она представляет собой густую кашу из дробленой пшеницы/ячменя/ риса, заправленную орехами. Также к ней можно добавить много мака, изюма и меда — они издавна были символами богатства и здоровья.

- Узвар – это приятный прохладный напиток из сушеных фруктов и ягод, еще в узвар добавляют мед.

- Вареники – готовят из постного теста со многими начинками. Чаще всего — с тушеной квашеной капустой, с капустой и грибами, с картофелем и грибами, с фасолью. Специально для детей готовят вареники с повидлом.

- Голубцы – еще одним обязательным блюдом считаются голубцы, причем начинка в них может быть разной. В "квасные" голубцы, например, кладут начинку из риса и грибов.

- Блины – ну какой же праздничный стол без них? Кстати, блинчики тоже можно сделать как сладенькие с творогом, так и соленые с грибами или сыром.

- Постный борщ станет украшением любого праздничного стола и обязательно порадует всех гостей.

- Рыба – можно взять речную или морскую рыбку и запечь в духовке или пожарить на сковороде.

- Винегрет – оригинальный постный винегрет с зеленым горошком, свежими огурцами и кукурузным маслом поможет разнообразить праздничный стол.

- Соленья – ну что может быть лучше вкусных домашних маринованных огурчиков и помидоров, которые будут, как всегда, уместны на праздничном столе?

- Овощная икра – это не только отличная закуска, она также может служить замечательной основой для бутербродов.

- Свежий салат – вкусный салат из белокочанной капусты и других овощей поможет разнообразить рацион и укрепить иммунитет в холодную пору.

- Гарнир – это может быть что угодно. Что готовили наши прабабушки? Обычно варенную или печеную картошку, овощное рагу, капустняк, тушеную картошку с капустой, постный плов и т.д. Что лучше приготовить – выбирайте сами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить рецепт салата "Рождество".

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