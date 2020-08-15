Рецепт на случай внезапных гостей: как приготовить цветаевский пирог

Фото: Гастроном

Цветаевский пирог с малиной – это летний вариант знаменитого яблочного пирога, рецепт которого приписывают сестрам Цветаевым. Этот пирог настоящая палочка-выручалочка, если к вам пришли неожиданные гости. Потому как приготовление не требует сложных усилий, а ингредиенты – всегда найдутся дома в холодильнике. Как приготовить лакомство, рассказало издание "Гастроном".

Для начинки понадобятся такие ингредиенты: 250 г сметаны, 200-250 г сахара, 400 г малины и одно яйцо. Для теста возьмите: 120 г сметаны, 120 г сахара, 240 г муки, одну чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли и 150 г сливочного масла.

Сначала растопите сливочное масло в микроволновой печи или в сотейнике на огне. Теперь нужно немного остудить. Далее разогреваем духовку до 180 градусов.

Потом смешайте сметану с сахаром и щепоткой соли и дождитесь, пока растворится сахар. Туда добавьте растопленное масло и перемешайте. Просеянную муку с разрыхлителем всыпьте в смесь сметаны, сахара и масла. Приступаем к замешиванию мягкого теста.

После выложите тесто в большую круглую форму диаметром 28-30 см и разровняйте мокрыми руками, формируя невысокие бортики. Постарайтесь сделать толщину теста везде одинаковой.

Переходим к приготовлению начинки. В миске слегка взбейте яйцо, добавьте сметану и сахар, размешайте до растворения сахара. Если ягоды слишком кислые, то сахара можно добавить больше.

Затем выложите малину на тесто и залейте сметанной начинкой. Ставим пирог в духовку и выпекаем 35-40 минут. Обратите внимание, тесто должно быть пропеченным, а начинка схватится, но при этом оставаться мягкой и податливой.

После этого достаньте пирог из духовки и полностью остудите на решетке. Советуем убрать пирог в холодильник, тогда он станет вкуснее через 3-6 часов.

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