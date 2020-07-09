Пончики с малиновой начинкой: известный кондитер поделилась рецептом

Фото: glinskaya.com.ua

Летняя пора радует разнообразием ягод и фруктов, которые особенно удачно дополняют десертные изделия. К примеру, малина – отличная начинка для пончиков. Рецепт воздушных и вкусных пончиков опубликовала в своем блоге популярный кондитер Лиза Глинская.

Для теста понадобятся: 500 г пшеничной муки, 2 яйца, 250 мл молока, 70 г сахара, 10 г соли, 50 г холодного сливочного масла, 5 г сухих быстродействующих EXTRA дрожжей с высокой подъемной силой и дополнительно – 500 мл растительного масла (рафинированного), 100 г сахара, 3-5 г порошка корицы.

Малиновая начинка состоит из 150 г малинового пюре (без косточки), 10 г кукурузного крахмала и 20 г сахарной пудры.

Для начала соединяем муку с дрожжами. Добавляем сахар, соль. Вливаем в чашу миксера молоко. Добавляем яйца и сливочное масло. Соединяем сухую часть с жидкой, замешиваем тесто. Можно использовать комбайн с насадкой "крюк", так процесс ускорится.

Вымешивать тесто можно с помощью рук в течение 10-15 минут. Изначально масса может липнуть к столу, но подсыпать муку не нужно. Буквально через 10 минут вымешивания тесто будет отходить от стола и не будет так прилипать. Лишняя мука может ухудшить текстуру и пышность ваших пончиков. Перекладываем тесто в миску, накрываем сухим полотенцем, убираем в место, где нет сквозняков, на 1 час, для подъема теста.

Смазываем противень сливочным маслом, подпыляем мукой. Обминаем слегка подошедшее тесто, формуем шарики размером с грецкий орех и на достаточном расстоянии друг от друга укладываем на подготовленный противень. Накрываем сухим полотенцем и убираем в место без сквозняков для 2-го подхода на 1,5-2 часа. Обжариваем пончики в разогретом масле во фритюре. Обваливаем в сахаре, пока пончики еще горячие. В сахар пожеланию можно добавить порошок корицы.

Для приготовления малиновой начинки смешиваем в сотейнике все ингредиенты. И при постоянном помешивании венчиком, доводим пюре до кипения. Кипятим 1 минуту, чтобы исчез привкус крахмала. Охлаждаем. Перед использованием перемешиваем лопаткой до гладкой консистенции. Помещаем в кондитерский мешок (без насадки). Ножом делаем прокол в остывшем пончике и наполняем его малиновой начинкой.

Ранее мы опубликовали три простых рецепта десертов с летними ягодами

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!