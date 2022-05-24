Рецепт для "ленивых": как приготовить "Медовик" без духовки

"Медовик" — один из самых популярных тортов, потому что получается очень вкусным, нежным и воздушным. Но, если у вас нет времени на выпекание десерта, тогда записывайте "ленивый" рецепт, который получится не менее аппетитным, но на его приготовление уйдет меньше времени. Секретами поделилась украинский кулинар Лилия Цвит.

Рецепт "Медовика" (фото из открытых источников)

На форму диаметром 28 см или на 2 торта диаметром 20 см вам потребуются следующие ингредиенты: 200 г меда, 200 г масла, 1 яиц, 200 г сахара, 1,5 ч. л. соды, 330 г муки.

Для крема: 1500 г сметаны, 250 г сахара и 1 ванильный сахар.

Способ приготовления: возьмите кастрюлю с толстым дном и высокими стенками. В нее положите масло, добавьте сахар, мед и соду. Поставьте все на маленький огонь и постоянно помешивайте. Масса должна начать кипеть и немного пениться. Варите до тех пор, пока она не станет карамельного оттенка. Потом выключите огонь, и подождите пока масса охладиться до комнатной температуры. Добавьте туда яйца с помощью венчика, потом поэтапно введите муку, замешивайте лопаткой.

Разогрейте сковородку, налейте туда тесто. Если думаете, что пригорит, тогда смажьте сковороду немного маслом. Слой теста должен составлять около 1 см. Накройте крышкой. Когда тесто подрумяниться, переверните его, но крышкой не накрывайте. Готовьте на минимальном огне. Так сделайте 10 коржей, два оставьте на крошку.

Теперь займитесь кремом. Для этого возьмите сметану (или сливки), добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте до густой пышной массы. Щедро смажьте коржи кремом и по желанию добавьте свежие ягоды. Отправьте торт в холодильник на 2 часа. Смажьте торт сбоку, сверху, посыпьте крошкой и снова отправьте в холодильник, чтобы он просочился.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский блогер Alina FooDee рассказала, как приготовить торт за 10 минут, без выпечки и с помощью простых ингредиентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!